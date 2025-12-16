我的頻道

記憶體晶片短缺 全球智慧機出貨量 明年恐下滑2.1%

和平獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中「脊椎骨折」

誰掌聯準會？路透專欄：不管誰出線 貝森特才是實質的下任主席

編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特。(路透)
美國財長貝森特。(路透)

美國總統川普即將任命聯準會（Fed）主席鮑爾的接班人，路透BreakingViews專欄作家魯賓（Gabriel Rubin）指出，由於財政部長貝森特牢牢掌控接班人選的篩選流程，不論最後由誰出線，實質上主導Fed方向的人，都將是這位美國財長。

川普長期不滿鮑爾降息不夠迅速，曾多次公開抨擊，並將接班人審核權交由貝森特負責。在這種情況下，Fed未來的政策框架與角色定位，勢必依循貝森特的設計。

貝森特最近對Fed提出制席性批判。雖然口頭上仍強調Fed的獨立性很重要，但指Fed早已偏離傳統央行角色。在2007至2009年的金融危機，以及2020年疫情期間，Fed創設了多項非常規工具，在缺乏足夠民主正當性與監督下，大幅擴張其在經濟中的影響力。

他說，最明顯的例子是Fed的資產負債表，11月初的規模已高達6.6兆美元，原本為危機時期設計的資產購買計畫，被轉作了常態化的刺激工具，實際上更偏袒房市與股市等資產持有人。

他也批評Fed一再高估財政刺激的通膨影響，卻低估減稅與鬆綁管制對經濟成長的效果。此外，Fed的職權外溢持續擴大，從金融監管延伸至性別平權與氣候等政策領域。

川普政府正積極推動Fed向白宮路線靠攏。對於鮑爾以及可能被撤換的理事庫克，貝森特為他們的接班人設定了明確標準：監管政策必須與白宮立場一致；利率應顯著調降；而政府債務的發行與管理權，應回歸財政部，而非由Fed主導。

魯賓警告，若川普政府持續以政治壓力削弱Fed的威信與獨立性，未來經濟或金融危機來臨時，更多權力將落入行政部門手中。然而，財政部無法取代Fed作為最後貸款人，也無法在危機中以政治中立、具公信力的方式穩定市場與通膨預期。這將放大金融風險，動搖美國金融體系的根基。

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
紀錄片蓄意扭曲 川普告BBC求償至少50億元
川普新關稅 今年為美國進帳逾2000億美元
川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00

