SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

編譯季晶晶／綜合外電
全球首富馬斯克身家突破6,000億美元。(美聯社)
全球首富馬斯克身家突破6,000億美元。(美聯社)

根據美國雜誌富比世（Forbes），馬斯克周一成為史上首位淨資產突破6,000億美元的富豪。此前有消息指出，其旗下的太空探索科技公司（SpaceX）可能於明年上市，估值上看8,000億美元。

路透上周報導，馬斯克持有SpaceX約42%的股份，富比世據此估算，若以新估值計，SpaceX將為馬斯克的財富再增添1,680億美元，使其身家在周一美東時間中午達到約6,770億美元。馬斯克去年10月才剛成為首位身價超越5,000億美元的富豪。

此外，馬斯克持有約12%的特斯拉股份也為其財富增長帶來貢獻。儘管特斯拉銷售表現疲軟，但股價周一上漲3.56%，今年來累漲25%，主要是馬斯克證實，特斯拉已開始測試未設前座安全監督員的Robotaxi 無人駕駛車輛。

執行長馬斯克周末於社群平台X發文表示：「測試正在無人乘坐的狀態下進行。」隨著明年Cybercab車型即將發表，投資人與分析師預期特斯拉將加緊測試，並加速部署無人駕駛計程車。

馬斯克逾10年來持續向投資人與客戶承諾，特斯拉電動車將能升級為全自動駕駛車輛，既可作為無人計程車營運，也能完成無人類干預的跨國旅程。

特斯拉目前市值約1.5兆美元，居全球車企之首，主要奠基於投資人對其自動駕駛技術與人形機器人前景的樂觀預期。然而，公司營收與獲利絕大部分仍來自電動車銷售。

雖然這個願景尚未實現，特斯拉已於今年6月在奧斯汀推出Robotaxi叫車服務，隨後於舊金山灣區啟動另一項獨立的車輛服務。特斯拉官方帳號週日在X平台接連發文，稱「車隊將透過OTA軟體更新甦醒」，並預告「緩步推進，而後全面爆發」。

另據媒體報導，馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI正進行深入談判，擬以2,300億美元估值籌集150億美元的新股權資金。

馬斯克 特斯拉 SpaceX

