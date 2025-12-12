封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
「時代雜誌」（TIME）日前公布2025年度風雲人物，以人工智慧（AI）科技巨頭群像作為封面照片。（路透）

美股道瓊和史坦普500指數11日聯袂收高，唯科技股為主的那斯達克綜合指數獨憔悴，反映甲骨文利空消息拖累人工智慧（AI）概念股下挫，不巧同日「時代雜誌」（TIME）公布2025年度風雲人物，以AI科技巨頭群像作為封面故事照片。

過去一個月來，AI指標股在泡沫疑雲籠罩下震盪走低，以致那指已從10月觸及的歷史新高價位回落。資料軟體巨人甲骨文因盈餘不如預期，AI資本支出又推升債務，11日股價重摔近11%，拖累其他AI公司股價俱挫。

時機好巧不巧的是，「時代雜誌」宣布選出AI科技巨頭作為2025年度風雲人物，雜誌封面照凸顯Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、OpenAI執行長奧特曼、Meta執行長查克柏格、xAI執行長馬斯克等人。

這讓許多投資老手為之駭然，唯恐所謂「雜誌封面魔咒」又捲土重來。他們的直覺反應是：AI股賣出時機到了嗎？或者，甚至該反手放空這類股票？

雜誌封面魔咒是什麼？

時代雜誌「封面魔咒」最早是由分析師蒙哥馬利提出。他首創「時代雜誌封面指標」，亦即俗稱的「雜誌封面指標」，意指若某綜合性雜誌（例如時代雜誌）以時下熱門投資題材作為封面故事，那麼，這類題材股漲勢也快結束了。

後來，Ritholtz財富管理公司共同創辦人李托茲根據曾與蒙哥馬利交談後的心得，訂出適用「雜誌封面指標」必須符合的三項標準：

1）必須是主流、非商業雜誌的封面才適用；

2）必須是廣為一般大眾所知的概念或主題；

3）資產價格必須已大幅上漲。

李托茲解釋雜誌封面指標背後的邏輯：等到某種投資趨勢連主流的綜合性雜誌主編都覺得，重要到值得以封面故事大篇幅報導時，這種題材能賺的錢早就被人賺走了。

一些華爾街人士後來將雜誌指標概念加以擴充，從綜合性雜誌延伸至商業雜誌。例如，Spectra Markets總裁唐內里的研究發現，「經濟學人」（The Economist）雜誌的封面故事作為反指標，效力也很強。

雜誌封面當「反指標」過去超靈驗

唐內里分析過往數據後發現，這種反指標過往紀錄輝煌。儘管採樣範本小，包含今年在內只有九個實例，但出奇靈驗。

唐內里指出，與獲選「年度風雲人物」相關的投資趨勢或公司，一年後股價上漲的占比只有13%。唯一例外是英特爾，共同創辦人葛洛夫1997年登上年度風雲人物雜誌封面的一年內，該股並未遭遇賣壓，直到幾年後股價才隨達康泡沫爆破重挫。

此外，特斯拉執行長馬斯克在2021年獲選時代雜誌年度風雲人物，結果一年後特斯拉股價跌65%，兩年後跌幅達29.5%。

另一例是亞馬遜執行長貝佐斯，他在1999年以該年風雲人物之姿登上時代雜誌封面，一年後，亞馬遜股價大跌85.8%，兩年後跌掉75.2%。

AI股也會遭遇相同魔咒嗎？

唐內里接受MarketWatch訪問時說：「這絕對引人側目。是另一塊拼圖，告訴你AI主題已變成常識，所以難以理解繼續做多輝達這種題材股，怎麼可能還有超額報酬可言。」

Bianco Research總裁畢安科也在社群平台X上發文說，時代雜誌年度風雲人物「作為絕佳反指標的歷史悠久」。

Yardeni Research總裁雅德尼表示，他覺得「雜誌封面魔咒」可能再度發威，「絕對可能變成詛咒」。他對科技股的看法已改變，本周宣布撤銷對科技和通訊服務類股建議「加碼」的評等，是15年來首見，理由是這兩類股對AI曝險都很大。

雅德尼說：「AI交易正轉變成一種『權力遊戲』（Game of Thrones）。」以往，「七大巨頭」科技股坐擁有護城河圍繞的王國，各自稱霸一方；但如今，這些科技巨頭在AI軍備競賽廝殺激烈，對彼此的王國構成威脅。

AI 特斯拉 馬斯克

