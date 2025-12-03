害怕被AI搶走飯碗？富爸爸作者清崎投資十講之三：試試投入這行

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特‧清崎表示，想在經濟崩盤時致富，應該加入多層次傳銷事業。 （取材自微博）
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特‧清崎表示，想在經濟崩盤時致富，應該加入多層次傳銷事業。 （取材自微博）

預告近期將陸續在X上公開投資十大心法的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特‧清崎，3日釋出爭議十足的第三項建議，那就是加入多層次傳銷事業。

他說，此舉之所以能壯大財富，是因為人工智慧AI）將摧毀數百萬個需長期接受教育與訓練的工作，例如律師、醫生、演員、公眾人物等，任何人都可以被AI仿造。

但是，加入多層次傳銷可學會做為創業家的基礎技能。其一，學會進行一對一銷售，藉此克服被拒絕的恐懼。其二，在眾人面前開口說話，這種恐懼對許多人來說，比死亡還可怕。

他說，加入多層次傳銷的第三項優勢，就是就算失敗，也不會像從事其他職業犯錯後被解雇，而是學會抬頭挺胸、以及最重要的，從錯誤中學習，這正是變聰明與變富有的方法。

第四項加入多層次傳銷的優點是，學會如何指導他人、激發他們的長處，而不是像學校那樣，一旦犯錯就被當成失敗者。

第五，加入多層次傳銷能讓人更善良、更強大、做個更好的人，而非傲慢、趾高氣揚的有錢人。

他說：「加入多層次傳銷，能夠在全球經濟崩盤，數百萬人變窮之際，使你變得更富有。」

AI 人工智慧

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

國防商Anduril賣無人機給台灣後 喊話擬於日本設廠

