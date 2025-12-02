Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

我的頻道

編譯簡國帆／即時報導
OpenAI執行長奧特曼。（路透）
OpenAI執行長奧特曼。（路透）

面對各方來勢洶洶的威脅，OpenAI執行長奧特曼據傳已發動「紅色警戒」（code red）行動，投入更多資源改善人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的表現，同時入股其主要股東設立的投資平台Thrive控股公司，拉長「循環投資」名單。

美國科技媒體The Information報導，奧特曼1日告知員工，發動「紅色警戒」行動，以引導更多資源改善ChatGPT，對抗來自Google和其他AI競爭者的日增威脅，「我們正處於ChatGPT的關鍵時刻」。

奧特曼在內部備忘錄表示，他正要求更多員工聚焦於精進ChatGPT的功能，例如為超過8億名每周用戶加強個人化體驗，包括允許每個人客製化互動方式，其他優先事項包括圖像生成AI工具「Imagegen」。

奧特曼揭櫫的優先事業也包括改善「模型行為」，以讓民眾更青睞驅動ChatGPT的模型，包括加強ChatGPT的速度和可信度、儘可能減少拒絕回答的頻率。

他也說，OpenAI計劃下周推出新的推理模型，該模型在內部評估的表現「優於（Google）Gemini 3」，但還要更加努力改善ChatGPT的體驗。

因此，OpenAI計劃延後廣告等計畫，並且可能延後AI代理等產品的進展。該公司從未公開承認正在研擬銷售廣告，但知情人士透露，OpenAI已在測試不同類型的廣告，包括與網路購物相關的廣告，畢竟有上百萬人用ChatGPT搜尋要購買的商品。

奧特曼並未明確說明ChatGPT有哪裡出問題，但可能面臨更沉重的壓力，最近警告Google的AI勢力再起，可能造成OpenAI的「短暫經濟逆風」。有趣的是，三年前Google也曾發動「紅色警戒」行動，以因應ChatGPT對Google搜尋業務的威脅。

OpenAI也在1日宣布，將入股大股東Thrive資本公司今年稍早創設的Thrive控股公司，但OpenAI未砸錢投資，而是以提供Thrive控股旗下企業能與OpenAI合作的管道，換得股權，也進一步擴大OpenAI與客戶、供應商及投資人之間的「循環投資」範圍。

Thrive在聲明中表示，OpenAI的研究與AI團隊將和OpenAI控股的公司師合作，「把AI深度整合到我們所擁有並經營的事業」。Thrive控股的設立目標為創立與收購能受惠於AI的企業，已籌得超過10億美元，收購美國的服務供應商。

AI OpenAI ChatGPT

