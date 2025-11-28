我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師仍然看好輝達營運前景。 （美聯社）
分析師仍然看好輝達營運前景。 （美聯社）

美國科技股集中的那斯達克指數有望創下2008年以來最佳感恩節周線漲幅，分析師看好感恩節後可望繼續上攻，近來股價下挫的輝達（Nvidia）也仍有上漲空間，或許可以視為「黑色星期五」購物檔期的特價品買進。

由於美股科技股與加密貨幣行情的關聯益加緊密，比特幣行情回穩，成為美股的好兆頭。Scope市場公司分析師Joshua Mahony周四的分析報告指出，美股27日雖然休市，但比特幣當天上揚，帶來美股也將會有類似表現的樂觀情緒。

那斯達克指數在過去四個交易日漲幅超過5%，史坦普500本周來漲幅也有3.2%，有望交出2012年以來最佳感恩節周線表現。

此外，輝達股價在過去一個月下跌了13%後，儘管近期股價走跌，根據FactSet的資料，66位有對輝達股票進行分析及投資評級的分析師，仍有61位將輝達股票評為「買進」，平均目標價為254美元，這代表以26日收盤價計算，還有41%上漲空間。

瑞穗分析師Vijay Rakesh表示，輝達的GPU（繪圖處理器）需求看起來依然非常穩健。輝達執行長黃仁勳也把明年公司的營收目標定在5,000億美元。他評級輝達股價「優於大盤」，目標價245美元。

輝達 美股 感恩節

上一則

記憶體缺貨危機…傳Nvidia不再提供板卡廠VRAM 這類型業者恐難熬

下一則

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

延伸閱讀

梅西感恩節遊行 爭睹氣球、花車各出奇招

梅西感恩節遊行 爭睹氣球、花車各出奇招
地鐵L線變感恩節餐車 邀乘客共享

地鐵L線變感恩節餐車 邀乘客共享
中網企巨頭海外訓練AI模型 想甩開Nvidia晶片禁令

中網企巨頭海外訓練AI模型 想甩開Nvidia晶片禁令
AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險