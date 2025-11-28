我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

滙豐：OpenAI到2030仍難轉盈 至少還需籌2070億美元

編譯林聰毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
滙豐研究團隊預測，OpenAI到2030年還無法獲利，仍需2070億美元才能滿足其成長計畫。(美聯社)
滙豐研究團隊預測，OpenAI到2030年還無法獲利，仍需2070億美元才能滿足其成長計畫。(美聯社)

滙豐環球投資研究預測，即使到2030年，OpenAI的用戶群由今年占全球成年人口的10%增至44%，該公司仍無法獲利，這家ChatGPT母公司至少還需籌集2070億美元，才能滿足其成長計畫。

由寇特-柯利森（Nicholas Cote-Colisson）領銜的滙豐半導體分析團隊，自10月中旬以來首次更新了對OpenAI的預測，並將該公司最近達成的一些為期多年的雲端運算協議納入考量，包括與微軟達成的2500億美元協議以及與亞馬遜達成的380億美元協議等。

滙豐這項嚴峻的評估也反映了基礎設施成本飆升、競爭加劇，以及人工智慧（AI）市場需求激增和資金密集的程度遠超過以往任何科技趨勢。財星雜誌（Fortune）報導，雖然滙豐仍認為AI是一個「超級循環」（megacycle），且其預測「顯示OpenAI在營收方面居於領先地位」，但如果OpenAI想要實現其宏偉目標，將面臨巨大的財務挑戰。

滙豐估計，到了2030年OpenAI的累計自由現金流仍將為負值，意味著該公司將面臨2070億美元的資金缺口，必須透過增加舉債、股權融資或更積極的營收成長來填補。

滙豐的分析師預測，OpenAI在2025年底至2030年間的雲端和AI基礎設施費用將達到7,920億美元，到2033年在運算方面的總投入將達到1.4兆美元（滙豐指出，OpenAI執行長奧特曼已擬定計畫，未來八年要在算力投入1.4兆美元），光是租賃資料中心就將支出6200億美元。預計OpenAI的營收在2030年將超過2130億美元，但仍不足以彌補這個資金缺口。滙豐指出，有幾種方法可以彌補差距，例如，大幅提高付費用戶的比率，若從10%提高到20%，可增加1940億美元的營收，其他方法包括在數位廣告支出市場攫取更佔比，或是大幅提高運算效率。滙豐認為，OpenAI可透過增加發債來滿足其運算需求，但這個途徑在當前市場環境下可能面臨不小的挑戰，因為甲骨文（Oracle）和Meta最近相繼發債為AI相關的資本支出提供資金，引發了市場對AI融資的擔憂。

AI OpenAI 奧特曼

上一則

穩定幣龍頭Tether評級 史坦普砍至最低

下一則

記憶體供應吃緊「來真的」 AI熱潮引爆需求…多家PC大廠也示警

延伸閱讀

16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次

16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次
「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世
OpenAI「是敵非友」 美銀提醒科技大咖小心

OpenAI「是敵非友」 美銀提醒科技大咖小心
劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造

劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險