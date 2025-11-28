記憶體供應吃緊「來真的」 AI熱潮引爆需求…多家PC大廠也示警

戴爾、惠普在內多家科技公司陸續示警明年記憶體晶片供應面臨吃緊。(美聯社)

戴爾、惠普 、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI 熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。

此前，三星、SK海力士、美光、鎧俠等國際記憶體大廠紛紛釋出明年記憶體告缺的消息，惟市場擔心是賣方「老王賣瓜」，隨著處於買方角色的品牌大廠也坦言擔憂明年供不應求，意味記憶體大缺貨「來真的」。

這波記憶體大缺貨，國際DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商大發利市。

戴爾營運長克拉克直言，從未看過成本「以目前這樣的速度攀升」，用於AI的高頻寬記憶體（HBM）等DRAM、PC記憶體，以及硬碟和NAND晶片供應都明顯吃緊，「所有產品的成本基礎都在往上走」。戴爾強調，會調整硬體組合和產品線，但這些成本壓力最終勢必會反映到客戶端。

惠普執行長羅爾斯說，明年下半年恐特別吃力，必要時將漲價。他說，下半年預料會採取較審慎做法，同時也會推動更積極的因應措施，如增加記憶體供應商、在產品中配置較低的記憶體容量等。惠普估記憶體約占一般PC成本的15%至18%。