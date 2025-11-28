記憶體供應吃緊「來真的」 AI熱潮引爆需求…多家PC大廠也示警

我的頻道

編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導
戴爾、惠普在內多家科技公司陸續示警明年記憶體晶片供應面臨吃緊。(美聯社)
戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。

此前，三星、SK海力士、美光、鎧俠等國際記憶體大廠紛紛釋出明年記憶體告缺的消息，惟市場擔心是賣方「老王賣瓜」，隨著處於買方角色的品牌大廠也坦言擔憂明年供不應求，意味記憶體大缺貨「來真的」。

這波記憶體大缺貨，國際DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商大發利市。

戴爾營運長克拉克直言，從未看過成本「以目前這樣的速度攀升」，用於AI的高頻寬記憶體（HBM）等DRAM、PC記憶體，以及硬碟和NAND晶片供應都明顯吃緊，「所有產品的成本基礎都在往上走」。戴爾強調，會調整硬體組合和產品線，但這些成本壓力最終勢必會反映到客戶端。

惠普執行長羅爾斯說，明年下半年恐特別吃力，必要時將漲價。他說，下半年預料會採取較審慎做法，同時也會推動更積極的因應措施，如增加記憶體供應商、在產品中配置較低的記憶體容量等。惠普估記憶體約占一般PC成本的15%至18%。

聯想已開始預先囤積記憶體晶片，財務長鄭孝明形容這波成本飆升「前所未見」。除了聯想，華碩也加緊囤貨。小米等消費電子製造商也警告，記憶體價格可能走揚。研究公司Counterpoint本月預測，記憶體模組價格到明年第2季恐上漲五成。SK海力士上月表示，明年所有記憶體產品已全數售罄；美光則預期，供應吃緊至少會延續到2026年。

品牌大廠看記憶體缺貨 資料來源：綜合報導
惠普 AI 小米

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

