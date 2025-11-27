惠普宣布最多裁員6000人 CEO：確保競爭力 擴大投入AI　

惠普指出，獲利展望不如預期，主因是電腦所需記憶體晶片成本上升，抵銷了 PC 銷售周期帶來的利多。（路透）

惠普 （HP）宣布將裁減4000至6000名員工，相當於10%人力，另一面擴大投資人工智慧（AI ），希望藉此維持競爭力。

這家電腦與印表機製造商表示，到了2028年，裁員 和精簡措施每年可節省10億美元成本。執行長羅瑞斯（Enrique Lores）接受彭博訪問時說，這些節省主要來自在產品開發、客服、銷售和製造等領域導入AI工具。他說：「我們必須這麼做，才能確保維持競爭力。」

羅瑞斯強調，惠普在內部導入AI之際，部分部門人事會緊縮，但也會在其他領域擴大投資，把AI更深入整合進旗下產品線。

羅瑞斯說：「我認為所有工作都會受到AI影響，我們既是一家公司就必須善加利用。」

惠普預估重整相關成本大約6.5億美元，其中約2.5億美元落在本會計年度（11月起算的2026 會計年度）入帳。不過，等到2028會計年度結束時，這些措施每年可望至少節省10億美元。

截至去年10月，惠普的全球員工數約為5.8萬人。三年前，惠普推出另一項同樣目標為裁員4000至6000的計畫，當時員工總數約為6.1萬人。惠普表示，上一個計畫最終節省約22億美元。

惠普表示，本年度不計重整費用每股盈餘預估為2.90至3.20美元，低於分析師平均預期的3.32美元。至於截至1月的一季調整後每股盈餘預估為0.73至0.81美元，分析師平均預估為0.78美元。

惠普指出，獲利展望不如預期，主因是電腦所需記憶體晶片成本上升，抵銷了PC銷售周期帶來的利多。惠普上半年庫存充足，可部分緩和成本壓力。

羅瑞斯說：「下半年我們採取較為保守的展望，同時也會採取更積極的做法」，包括引進更多記憶體供應商、在不影響客戶需求的前提下少配記憶體，並在必要時調整售價。

惠普近年持續削減成本，並將北美市場產品的生產基地大多轉移到中國以外，以降低關稅衝擊。如今，隨著企業和消費者開始汰舊換新、採購具備AI功能的電腦，惠普又得面對記憶體價格走高的壓力。

惠普盤後股價下跌約4%，正常交易時段報24.32美元。今年以來，惠普下跌了25%。

惠普表示，截至10月31日的會計年度第4季，營收成長4.2% 至146億美元；不計部分項目的每股獲利為0.93美元。分析師平均預估為每股0.92美元、營收145億美元。

PC事業營收成長8%，反映客戶升級Windows 11的需求增加，加上具備專用晶片的AI PC引起興趣。

列印事業營收下滑4%至42.7億美元，符合市場預期。