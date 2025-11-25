我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

力拚算力競賽 亞馬遜加碼600億元

編譯黃淑玲、記者蘇嘉維、陳昱翔／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

亞馬遜（Amazon）將在美國合計投資超過600億美元，強攻這波人工智慧（AI）算力競賽，加上OpenAI、微軟等大廠持續擴大在AI資料中心的投資，持續讓AI伺服器商機進入爆發潮，未來廣達、緯創、緯穎等代工廠及jpp-KY等機構件大廠訂單料將持續進補。

為提升雲端算力，支援快速成長的AI需求，亞馬遜計畫在美國印第安納州北部投資約150億美元，設立資料中心園區。亞馬遜表示，除了去年宣布的110億美元投資，新的資料中心項目將為所在地區增加2.4GW算力，且預期可創造1,100個工作機會。

此外，亞馬遜也宣布最多將投資500億美元，為旗下雲端事業AWS的美國政府客戶擴大AI、超級運算的算力，這是公司針對公共部門最大規模的雲端基礎設施承諾之一。

針對美國政府的基建計畫預定明年開工，將建設配備先進運算和網路技術的資料中心，在AWS Top Secret、AWS Secret和AWS GovCloud區域，新增近1.3 GW的AI和高性能運算能力。AWS為美國政府客戶提供的雲端服務，根據資料敏感性等級畫分不同區域，目前已為超過1.1萬個美國政府機關提供服務。

由於AI算力當前已經是全球雲端服務大廠（CSP）爭逐的焦點，更被視為各國政府爭搶的新地盤，帶動AI伺服器需求商機持續爆發，當前廣達、緯創、緯穎等代工大廠已經順利搶下亞馬遜AWS、Google及Meta等CSP大廠訂單。業界指出，訂單能見度已經到2027年，且客戶持續追加訂單，代工大廠明年將加速投資在北美設廠腳步，以因應未來AI伺服器龐大商機。

除了代工廠持續暢旺之外，應用在伺服器的機構件需求同樣持續升溫。法人指出，航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY，目前公司訂單能見度已看到明年3月，為因應客戶龐大需求，公司也啟動擴產計畫，預估明年機櫃產能將增加20％，沖壓產能則增加30％，整體AI相關業務將較今年提升25％以上，將是未來獲利主要來源。

據了解，jpp在AI資料中心的主要客戶便是亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固其市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績展翅高飛，並促成產線滿載，成為營運火熱的關鍵動能。

AI 亞馬遜 印第安納州

上一則

加密貨幣市值 6周蒸發1兆元

下一則

惠普宣布最多裁員6千人 確保競爭力將擴大投入AI　

延伸閱讀

灣區已有3家自駕計程車上路 Uber、Lyft受壓力

灣區已有3家自駕計程車上路 Uber、Lyft受壓力
亞馬遜、Meta等科技巨頭投資AI狂發債 華爾街不安

亞馬遜、Meta等科技巨頭投資AI狂發債 華爾街不安
詳述AI是否泡沫 「大賣空」原型推年費379美元付費電子報

詳述AI是否泡沫 「大賣空」原型推年費379美元付費電子報
亞馬遜加碼650億元投資算力 新建印州資料中心增強政府AI運算

亞馬遜加碼650億元投資算力 新建印州資料中心增強政府AI運算

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略