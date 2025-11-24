我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

川普「星際之門」AI計畫違法沒人戳破？專家指已觸犯兩法

編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普1月在軟銀社長孫正義等人陪同下，宣布推出星際之門計畫。（路透）
美國總統川普1月上任後旋即宣布成立規模高達5,000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫，OpenAI、甲骨文（Oracle）和日本軟銀等在人工智慧（AI）領域互相競爭的企業，都是該計畫主要合作夥伴。美國耶魯大學專家認為，星際之門已違反有100多年歷史的反托辣斯法。

根據OpenAI提供的完整名單，除了OpenAI、甲骨文和軟銀，參與星際之門的業者還有新一波深度學習浪潮三家巨擘微軟輝達（Nvidia）和安謀（Arm），以及獲得阿布達比主權財富基金支持的AI投資集團MGX。川普稱讚星際之門是有史以來最大AI基礎設施計畫，OpenAI執行長奧特曼也表示，星際之門是這個時代最重要計畫。

這家合資事業令人震驚之處不在於巨大投資規模，而是六家在相同領域互相競爭，而且競爭通常很激烈的大型業者，竟然能聯手成立一家公司。這感覺就像允許通用汽車（GM）、福特、豐田、汽車零組件供應商博世（Bosch）和Lear，以及汽車軟體供應商馬牌（ Continental）聯手打造大型汽車工廠，有100多年歷史的反托辣斯法，用意不就是阻止這種局面發生？

截至目前為止星際之門未讓美國法律專家和國會議員勃然大怒，監管機關也未挑戰這家大型合資事業，新聞界或學術界詳細分析星際之門可能扼殺競爭的文章至今只有一篇。這篇文章標題為「星際之門還是星際守門人？這家合資事業為何應接受詳細審查」（Stargate or StarGatekeepers? Why This Joint Venture Deserves Scrutiny），作者是耶魯大學法學院研究員辛格（Madhavi Singh）。

辛格認為川普政府未嚴格執行克雷頓（Clayton）和薛曼（Sherman）競爭法，轉而採取超寬鬆監管模式。辛格說：「政府以保護美國科技霸權為藉口，賦予民間部門企業擴張及保護權力的能力，最新及最明目張膽的案例是推出星際之門計畫。」

辛格在文章中表示，所謂的「AI堆疊」包含三層，分別是基礎設施、模型與專為用戶打造的應用程式（App），其中基礎設施包含晶片與雲端服務。辛格指出，模型與App領域競爭對手、選擇和新產品很多，競爭面臨的威脅來自基礎設施層面，亞馬遜、Google及微軟掌控70%雲端服務市場，輝達繪圖處理器（GPU）市占率介於80%至95%，台積電則貢獻六成晶片總產量。

克雷頓法表明如果合資事業可能衝擊未來競爭，法院將下達封殺令，薛曼法則禁止「妨礙貿易」的協議。辛格認為，星際之門可能同時違反克雷頓和薛曼法。

辛格以甲骨文與微軟為例，指出甲骨文曾藉由收取較低價格及提供固定費用模式，向微軟與其他超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）施壓。辛格說：「甲骨文一直是市場上一股『搞破壞』的力量，但該公司如今可能採納微軟訂價策略，這將推升價格並導致客戶選擇減少，星際之門可能扼殺一名獨行俠。」

另一方面，目前安謀提供輝達重要智慧財產權軟體，隨著星際之門讓安謀成為輝達新合作夥伴，輝達可能打消開發自家智慧財產權以挑戰安謀的念頭。

