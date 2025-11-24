我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

Meta壯大AI布局 加速蓋電廠、跨足電力交易

編譯陳律安／綜合報導
社群媒體巨頭Meta正進軍複雜的電力交易領域，力拚加速美國新電廠的建設，以壯大其人工智慧（AI）布局。

彭博資訊報導，Meta全球能源主管帕蕾克（Urvi Parekh）表示，該公司之所以揮軍電力交易領域，是因為聽到投資人與電廠開發商反映，少有電力買家願意在初期就做出足以帶動投資的長期承諾。若Meta能自行交易電力，便能更彈性地簽下這類長期合約。

帕蕾克說，電廠開發商「希望電力買家也能親身投入」，「若Meta未能更主動表明增加供電量的需求，容量擴增速度將不如我們所願」。

對Meta、微軟、字母旗下Google等科技業者來說，確保穩定供電已成日益迫切的挑戰。他們正爭相研發需耗費大量電力、更先進的AI系統與工具。例如，Meta在路易斯安那州建設的資料中心園區，便需要電力公司Entergy新建至少三座燃氣電廠。

若缺乏長期購電承諾，多數電力公司無法負擔建設新電廠的成本。Meta等科技業者可藉電力交易這種方式簽下長期合約，並規避部分風險。例如，業者可在無條件支付（take-or-pay）協議下，承諾向新電廠採購大量電力，若未來資料中心的實際用電低於預期，也能把多出來的電力轉售到批發電力市場。

能源顧問公司Wood Mackenzie全球電網前沿主管赫茲–夏格爾指出，Meta跨入交易領域，凸顯用電量大增，正帶動美國能源與電力市場快速轉型。他說，電力市場需求端與供應端的界線正在瓦解，大戶開始同時扮演這兩種角色，「要讓成長更有序，就需要大宗用電買家主動支持供給端建設」。

盡管投資人對AI泡沫抱有疑慮，但彭博新能源財經預估，用於訓練與運行AI模型的資料中心耗電量，未來十年將勁增三倍。美國電價近幾個月的漲幅已超過整體通膨，成為政治議題；若加速新電廠建設，可望緩解電價壓力。

Meta AI 社群媒體

