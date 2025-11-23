Nvidia沒能平息泡沫疑慮 AI概念股接下來會怎樣？

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
華爾街原以為輝達（Nvidia）出色亮眼的業績足以平息泡沫疑慮，但投資人情緒已從狂熱轉向警惕，而且市場目前面臨多重壓力。圖為輝達執行長黃仁勳。(美聯社)
AI類股前途如何，取決於你問的是哪一派。

一邊是悲觀派。他們看到市場估值飆高，資金集中少數熱門股，企業為保持競爭力而瘋狂撒錢甚至舉債，而「循環式融資」也埋下系統性風險，只要其中一個環節出問題，連鎖反應就可能波及整個AI產業。

另一邊是樂觀派。他們將近期AI概念股的回檔視為健康修正，認為微軟、亞馬遜、Meta以及Google母公司Alphabet會持續擴大投資，加上市場需求強勁和監管相對寬鬆，AI投資的長跑才剛剛開始。

華爾街原以為Nvidia輝達（又翻譯英偉達）出色亮眼的業績足以平息泡沫疑慮。其財報透露，Blackwell與Rubin架構的訂單能見度延伸至2026年，累計達5,000億美元。然而，這些數字並未轉化為股價動能。輝達與其他AI概念股在隔日開高後迅速反轉，終場大幅收低。

不只輝達，整體半導體族群也同步急挫，包括多檔晶片股單月跌幅超過兩成。市場正在全面重估 AI 支出的耐久性與整條供應鏈的成長能否持續。

Apeira Capital Advisors創始合夥人Natalie Hwang指出：「需求確實強勁，但市場現在想問新的問題：電力成本呢？毛利呢？投資報酬率在哪？只要沒答案，股價反彈就站不穩。」

這反映市場情緒已從狂熱轉向警惕。投資人開始仔細檢視財報中的各個細節，對庫存攀升、遞延收入異常、客戶預付款提前認列等跡象提出質疑。Swissquote分析師Ipek Ozkardeskaya警告，如果後續訂單放緩，「會形成營收缺口」。

市場目前面臨多重壓力，從總體經濟到產業內部結構，形成所謂的「完美風暴」。首先是利率政策不確定性：聯準會降息預期反覆搖擺，成為干擾市場情緒的重大因素。

其次是OpenAI引發連鎖疑慮。該公司宣布的雲端與晶片合作金額已超越現有營收，而合作方CoreWeave需舉債為其興建資料中心。這種「先借錢蓋，再想辦法變現」的商業模式，讓市場聯想到科技泡沫時期的槓桿風險。

第三，競爭格局生變。Google近期發布的Gemini 3，在部分領域宣稱勝過ChatGPT 5.1與Claude Sonnet 4.5的表現，且完全使用自家TPU訓練，象徵AI資本支出正從輝達供應鍊外溢。這不僅挑戰OpenAI的技術主導權，更顯示科技巨擘有可能逐步降低對輝達的依賴。

科技巨擘明年合計資本支出可能增加34%至4,400億美元。 這些錢何時才能轉化為獲利，仍然未知。Janney Montgomery Scott的首席投資策略師Mark Luschini說，至少還要等一兩季才能看見AI軟體與服務的具體變現成果，「在此之前，不確定性會一直壓抑類股表現」。

