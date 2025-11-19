我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

黃仁勳駁AI泡沫：雲端GPU已賣光、Blackwell銷售破表

編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長在財報聲明中駁斥了AI泡沫疑慮，透露「雲端GPU已經賣光了」。(路透)
輝達執行長在財報聲明中駁斥了AI泡沫疑慮，透露「雲端GPU已經賣光了」。(路透)

輝達（Nvidia）周三（19日）公布的上季財報、本季營收財測都優於市場預期，消息帶動盤後股價大漲超過5%。執行長黃仁勳駁斥了AI泡沫疑慮，還透露「雲端GPU已經賣光了」。

黃仁勳在一份聲明中表示：「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。」「AI 生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開。」

黃仁勳在與分析師的視訊會議上表示：「外界對AI泡沫的討論很多。但從我們的角度來看，情況完全不同。」

藉著公布財報的機會，黃仁勳回應投資人對輝達快速成長的銷售是否過度集中在少數超大規模雲端服務業者（hyperscalers），而這些業者必須找到終端用戶的疑慮。

關於全球記憶體短缺的問題，黃仁勳對此表示，「在很多情況下，我們已經確保了大量的供應」，並表示已經與供應商針對價格進行了協商。

在業務方面，輝達財務長柯蕾絲表示，公司目前最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，也就是第二代Blackwell晶片。

黃仁勳在10月曾表示，輝達在2025與2026年的AI晶片訂單合計達5,000億美元。柯蕾絲在分析師會議上表示，「這個數字還會往上」。

輝達表示，對於無法將當前版本的Blackwell晶片出口到中國大陸感到「失望」。儘管公司取得H20晶片（專為中國市場打造的降規版晶片）的出口許可，但柯蕾絲表示，在第3季銷售額僅5,000萬美元，「由於地緣政治與中國市場競爭日益激烈，當季並未出現大額採購訂單」。

柯蕾絲還表示，Blackwell的後繼產品Rubin晶片有望在2026年下半年開始量產，此外，六年前開始出貨的A100 GPU至今仍在工作量滿仔的情況下運作。

她還透露，輝達將在未來四年與晶片封裝業者矽品與艾克爾（Amkor）合作，擴大在美國的生產規模。

柯蕾絲同時表示，輝達計劃在2027年度將毛利率維持在75%左右。

輝達 黃仁勳 AI

上一則

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用Nvidia晶片

下一則

黃仁勳提3大趨勢 反駁AI泡沫化

延伸閱讀

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用Nvidia晶片

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用Nvidia晶片
Nvidia上季營收狂飆62%、估本季650億元超預期 盤後漲5%打臉空頭

Nvidia上季營收狂飆62%、估本季650億元超預期 盤後漲5%打臉空頭
再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣
川普宴沙國王儲 馬斯克受邀「破冰」 黃仁勳也是座上賓

川普宴沙國王儲 馬斯克受邀「破冰」 黃仁勳也是座上賓

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」