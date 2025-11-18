我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

矽谷富豪出清53萬股Nvidia 總價1億美元 引AI泡沫疑慮

編譯季晶晶／綜合報導
根據最新提交的13F文件，矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Thiel Macro基金在截至9月底第三季，已悄無聲息地將手上最後53萬7000股Nvidia輝達（另稱英偉達）股票全數出清，依上季平均股價計算，價值約1億美元。該基金同時大幅削減整體股票多頭部位達65%，引發市場對科技股估值泡沫的深度關注。

提爾也同步清空所持有的20.9萬股Vistra能源公司，並大幅減碼特斯拉，從27.2萬股降至6.5萬股。

他也新敲進蘋果與微軟，分別買進7萬9181股與4萬9000股，調整之後，Thiel Macro目前僅持有特斯拉、微軟和蘋果三檔股票，占投資組合的比重分別為39%、34%和27%。

經過這波操作，他的股票多頭部位自第二季的2.12億美元，銳減至7440萬美元，縮水接近60%。

提爾撤出輝達並非孤例。日本軟銀上周披露清空輝達；料中2008金融危機出名的電影「大賣空」（The Big Short）原型人物貝瑞（Michael Burry）近期也建立了對輝達、Palantir大型看跌部位。

多位重量級投資人，如亞馬遜貝佐斯和高盛執行長蘇德巍，近期都警告AI相關資產可能處於「產業泡沫」，未來12至24個月市場恐降溫。

提爾拋售輝達的理由目前尚不明朗。他一向深度參與科技產業：共同創辦PayPal、帶領公司上市，是臉書的首位外部投資人，另協助創立Palantir、支持SpaceX，並將Founders Fund打造為矽谷重要勢力。

提爾今年稍早曾警告過輝達估值過高，並將近期科技股估值飆升，比擬為1999至2000年網路泡沫破裂前的情況。他選擇在此時全身而退，引發關注。

輝達 特斯拉 矽谷

