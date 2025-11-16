我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

提爾示警？清倉Nvidia、多頭部位減60% 投資組合只剩3檔股票

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷傳奇創投家提爾旗下的Thiel Macro基金，上季將手上的537,000股輝達（Nvidia）股票全數出清。（路透）
矽谷傳奇創投家提爾旗下的Thiel Macro基金，上季將手上的537,000股輝達（Nvidia）股票全數出清。（路透）

根據最新提交的13F文件，矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Thiel Macro基金在截至9月底第3季，已悄無聲息地將手上最後537000股Nvidia輝達(另稱英偉達)股票全數出清，依上季平均股價計算，價值約1億美元，此舉毫無預警、也未對外發表評論。該基同時大幅削減整體股票多頭部位達65%，引發市場對科技股估值泡沫的深度關注。

提爾也同步清空所持有的20.9萬股Vistra能源公司，並大幅減碼特斯拉，從27.2萬股降至6.5萬股。不過，他也增持蘋果與微軟，分別買進79181股與49000股，調整之後，Thiel Macro目前僅持有特斯拉、微軟和蘋果三檔股票，占投資組合的比卜人戈十分別為39%、34%和27%。

經過這波操作，他的股票多頭部位自第2季的2.12億美元，銳減至7440萬美元，縮水接近60%。

提爾撤出輝達並非孤例。日本科技巨擘軟體銀行上周披露清空輝達；預見2008金融危機出名的電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）近斯也建立了對輝達與提爾共同創辦的Palantir Technologies大型看跌部位。多位重量級投資人，如亞馬遜貝佐斯和高盛執行長David Solomon，近期都警告AI相關資產可能處於「產業泡沫」，未來12至24個月市場恐降溫。

提爾拋售輝達的理由目前尚不明朗。他一向深度參與科技產業：共同創辦PayPal、帶領公司上市，是Facebook的首位外部投資人，另協助創立Palantir、支持SpaceX，並將Founders Fund打造為矽谷重要勢力。

提爾今年稍早曾警告過輝達估值過高，並將近期科技股估值飆升比擬為1999至2000年網路泡沫破裂前的情況。他選擇在此時全身而退，引發外界關注。

輝達 特斯拉 矽谷

上一則

AI泡沫？千億美元頂尖基金仍充滿信心 揭「這次不一樣」關鍵

下一則

日本軟銀部署AI-RAN 料帶旺台灣硬體設備供應鏈

延伸閱讀

美製特斯拉「換血」 兩年內排除所有中國零件

美製特斯拉「換血」 兩年內排除所有中國零件
知名多頭喊「這」題材助威 估特斯拉股價10年內衝1萬美元

知名多頭喊「這」題材助威 估特斯拉股價10年內衝1萬美元
華爾街日報：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

華爾街日報：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件
馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

2025-11-10 07:10

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉