AMD股價大漲9% 展望數字驚艷市場 分析師提醒這些考量點

編譯簡國帆／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇茲丰。（路透）
超微（AMD）執行長蘇茲丰。（路透）

美國晶片大廠超微（AMD）12日股價收盤大漲9%，因執行長蘇茲丰在三年來首見的分析師日活動高喊成長，更提出驚艷投資人的具體數字：

‧提高估算資料中心的整體潛在市場規模兩倍，預期將在2030年前達到1兆美元。

‧整體營收未來三到五年每年將平均成長約34%。

‧預估資料中心營收同期將每年成長60%。

‧預期繪圖處理器（GPU）事業營收未來三到五年的年複合成長率為80%

‧提高未來三到五年的毛利率預測到55%-58%。

‧設定目標，希望伺服器晶片市占超過50%，客戶晶片的目標市占率為高於40%。

‧分析師看法：

－Bernstein的雷斯根：超微對事業前景的預估大致符合華爾街短中期的模型預測，實際情況取決於運用首款機櫃級產品Helios拓展市場的情況。

－Wedbush的布萊森：重點仍是超微對Helios機櫃和即將上市MI400晶片策略的執行能力，

－Jefferies的柯蒂斯：超微對未來AI GPU規畫路線的曝光程度，沒有部份分析師期望地那麼詳細，成功仍大致取決於市場對MI400／MI500系列GPU的接受度，但若超微對於未來幾年整體潛在市場規模擴大18%的預測正確，也牽動伺服器供應鏈的其他業者，例如記憶體晶片與儲存業者，「我們認為，這種成長步調只會進一步加強施壓供應商滿足產業需求的能力，使對基本面有利的時間更久」。

