快訊

95歲巴菲特發表告別信「歸於沉寂」 分配千億財產

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

編譯葉亭均／綜合外電
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)
高齡95歲的「股神」巴菲特宣布他將「歸於沉寂」（going quiet），這一位將一家老舊紡織廠打造成市值超過1兆美元企業集團的傳奇人物在10日向股東發表告別信，為商業界最受矚目的投資大師時代畫下句點。

在信中，巴菲特透露他將在退休前的幾周內向四個家族基金會捐贈超過13億美元，並加快把他價值約1,490億美元財產捐贈給子女名下基金會。巴菲特在執掌波克夏公司超過60年後，年底將卸下波克夏公司執行長職務，並表示他不再撰寫每年2月發表的年度股東信，也不再參加年度股東大會。

不過，巴菲特打算繼續在傳統的感恩節信件中向股東報告，包括他的龐大慈善捐款細節。

這封信象徵著巴菲特交棒計畫又邁出一步。他先前在年度股東大會結束時，宣布將把執行長職位交棒給63歲的長期副手亞伯（Greg Abel）。巴菲特留給亞伯執掌的波克夏，擁有多達3,820億美元現金，而且近年持續增加，因巴菲特並未進行大型併購，也沒有大規模實施庫藏股。

這封信是巴菲特自宣布卸任執行長以來的首次重要公開發言，象徵著這位家喻戶曉、史上最成功投資人之一的60年投資時代即將畫下句點。

巴菲特在信中表示：「正如英國人所說的，我將『歸於沉寂』……像是這樣吧。」

透露健康良好但須認老 希望加快生前捐贈速度

巴菲特表示，他的身體狀況「大致良好」，「雖然我行動緩慢、閱讀也愈來愈吃力，但我仍然每周五天到辦公室，與一群出色的人共事」；然而他也強調自己老了，「我老得比較慢…但一旦出現，就無法否認」。

巴菲特公開信件與年度股東信向來是他的粉絲必讀內容，他們從中尋求智慧箴言、投資建議與幽默見解，也正是這些特質，讓這位投資大師吸引了大量粉絲。

在信中，巴菲特提到他希望加快生前的捐贈速度，讓子女在他過世後能完全掌管遺產。不過他的三名子女蘇西、霍華德和彼得都已年過60、70歲，巴菲特表示，指望他們都能像自己一樣格外幸運的長壽是一種「錯誤的賭注」。

巴菲特說：「三個孩子如今都具備足夠的成熟度、智慧、活力與直覺，能夠妥善分配一筆龐大的財富。當我逝去已久之後，他們還將擁有活在世上的優勢，如果有必要，他們可採取預見性和反應性的政策，以因應聯邦稅收政策或其他影響慈善事業的發展。」

重申信任與讚賞接班人亞伯

巴菲特同時強調，他會保留相當數量的波克夏A股，直到股東對亞伯的信任程度能與對他本人及已故合夥人孟格同樣為止。他說，「要達到那樣的信任應該不會花太久時間…我的孩子們以及波克夏董事會，已經 100%支持格雷格（亞伯之名）。」

雖然巴菲特仍將擔任董事長，但他5月已表示，亞伯將擁有公司營運與資金配置的最終決策權。他在信中重申對亞伯的信任，表示自從首度考慮讓他接班以來，亞伯的表現「超出預期」，「我想不出有任何執行長、管理顧問、學者或政府官員，任何你想得到的，比格雷格更適合管理您們的儲蓄，以及我的。」

透露財產捐贈給子女基金會的細節

根據信件內容，巴菲特將把波克夏的1,800股A類股轉換成270萬股B股。其中，150 萬股將捐給以亡妻命名的蘇珊・湯普森・巴菲特基金會，另外各40萬股將分別捐給三個子女的基金會。

自2006年起，巴菲特開始向蓋茲基金會，以及自己子女的基金會捐款，之後與比爾與梅琳達・蓋茲共同發起「捐贈誓言」（Giving Pledge）行動，承諾在生前或死後捐出大部分財富。去年，巴菲特宣布在他身後，蓋茲基金會將不再獲得捐款，並由自己的女兒和兩名兒子管理新成立的慈善信託。

巴菲特說：「只要我的孩子們能做得不錯，他們就可以篤定認為我與他們的母親都會感到欣慰。」「他們的直覺很好，並且多年來從小額資金開始學習，如今每年已能處理超過5億美元的慈善撥款。」

他在這封告別信中，向所有股東致謝，還幽默地表示包含那些他不太喜歡的人。

巴菲特如此結尾：「我祝所有閱讀此信的人有一個非常愉快的感恩節。是的，即使是那些討厭鬼（jerks）；改變永遠都不嫌晚。」

巴菲特 波克夏

