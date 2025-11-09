我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

股市震盪不改多頭信心 專家點出唯一隱憂

編譯季晶晶／綜合外電
美股近期漲勢暫歇，多數投資人認為這只是遇上減速丘，而不是危機預兆。（路透）
美股近期漲勢暫歇，多數投資人認為這只是遇上減速丘，而不是危機預兆。（路透）

近期股市屢創新高的漲勢暫歇，但路透報導，多數投資人將此次回調視為喘息機會，並非潛藏深層危機的徵兆。史坦普500指數過去八個交易日累跌2.4%，主因是美國經濟狀況以及AI和科技股估值過高令人憂慮。

Neuberger Berman全球股票研究部資深策略師Raheel Siddiqui形容：「這只是碰上減速丘，不是會讓車輛撞毀的高牆。我認為當前並不具備引發深度修正、衰退或熊市的先決條件。」

儘管市場對估值與集中度感到不安，但多數投資人指出，此輪牛市根基穩固：聯準會放鬆金融條件、AI帶動資本支出熱潮、以及穩健的經濟背景，都持續鼓勵市場風險偏好。

Eaton Vance股票聯席主管Chris Dyer強調：「目前未見資金配置與市場情緒出現重大轉變。」

此次回調受關注的部分原因是，自4月關稅引發的拋售潮平息後，市場久未大幅調整。財富管理公司Glenmede投資策略副總裁Mike Reynolds指出，這次波動「是對市場波動性常態存在的提醒」。

True Partner Capital聯合投資長Tobias Hekster分析，目前情況主要是高點獲利了結，看不出明顯的資金撤出。

Aptus Capital Advisors股票主管David Wagner提醒，「過度反應反而構成重大風險，此時撤資可能錯失良機」。

Federated Hermes首席市場策略師Phil Orlando則展望，「若未來一兩季市場震盪加劇，恰是逢低布局的契機」。

美國商業經濟協會（NABE）調查顯示，在強勁消費支出支撐下，美國第2季經濟成長優於預期，企業投資激增有望抵消消費與全球貿易放緩影響，維持經濟擴張。

American Century Investments投資長Victor Zhang指出：「觀察全球經濟基本面，美國及新興市場仍保持強勁增長，即便有疲軟也屬健康水準。」

然而，史坦普500指數今年已上揚14%、那斯達克指數更大漲19%，多數分析師警告，回檔風險仍有可能擴大，而且美國政府美國政府關門導致官方經濟數據中斷，投資人必須自行斟酌權衡零星的民間數據，更提高了市場過度反應的風險。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall認為，市場有進一步走弱的可能，「牛市並非壽終正寢，而是死於恐懼。眼下市場最怕的是經濟衰退」。

史坦普500 AI 那斯達克

上一則

追求高度客製化 最新調查相較於財富顧問 百萬富豪更重視這兩類服務

下一則

AI股慘跌、強颱登陸菲律賓…5國際事不可不知

延伸閱讀

美股會摔落「修正」領域嗎？要看這4大顧慮是否改善

美股會摔落「修正」領域嗎？要看這4大顧慮是否改善
AI導致美職缺數雪崩式下滑？學者：世界最重要圖表最蠢

AI導致美職缺數雪崩式下滑？學者：世界最重要圖表最蠢
三大指數走跌 經濟科技股過高擔憂持續發威 特斯拉跌逾3%

三大指數走跌 經濟科技股過高擔憂持續發威 特斯拉跌逾3%
美股三大股指全收低 投資人對經濟不確定性擔憂

美股三大股指全收低 投資人對經濟不確定性擔憂

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷