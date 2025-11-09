我的頻道

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

雲端AI巨頭財報亮眼 雲端業務與AI產品化已為推動成長核心動能

記者廖賢龍／即時報導
三檔美股ETF，聚焦美國科技龍頭、全球AI產業行情。(口袋證券/提供)
雲端與AI巨頭微軟、Alphabet（Google 母公司）、Meta、亞馬遜相繼公布最新季度財報。口袋證券觀察，整體營收與獲利普

遍優於市場預期，顯示雲端業務與AI產品化已成為推動成長的核心動能。隨著各大企業持續加碼AI基礎建設，市場焦點也將轉向這些龐大投資能否轉化為穩定現金流與毛利成長。

在AI浪潮推動下，雲端與AI產業的資本支出持續擴張，從晶片採購、資料中心擴建到液冷與高密度機櫃佈建，企業正加速擴充算力規模，推升AI生態加速成形。口袋證券觀察，本季財報普遍呈現「邊賺邊燒」現象：營收創高，但投資攤提與營運成本上升，短期獲利與自由現金流仍承壓。口袋證券也點出後續市場觀察的兩大重點，首先是AI基礎建設投資效率，其次是AI產品與服務的變現能力。

為掌握雲端、AI與美股科技長線成長趨勢，投資人可透過口袋證券參與美股，口袋證券彙整三檔具代表性的美股ETF，涵蓋不同層面的AI投資機會：

一、Roundhill 壯麗七主動型ETF（MAGS）：以「七巨頭」為核心，透過衍生性商品與部分直接持股，等權重配置Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、NVIDIA 與 Tesla，反映七巨頭整體走勢，屬集中於科技產業的主動型ETF。

二、Vanguard 成長股指數型ETF（VUG）：追蹤 CRSP 美國大型成長股指數，持股約 160 檔，其中微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜合計比重約27%，屬分散度高、長期參與美股成長的核心ETF。

三、KraneShares 人工智慧與科技主動型ETF（AGIX）：結合主動與被動策略，持股約 44 檔，涵蓋AI硬體、基礎設施與應用企業，主要持股包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜，合計比重約17%。AI主題純度高、分散度介於MAGS 與 VUG 之間。

口袋證券提醒，AI投資雖為長線成長主軸，但短線仍受資本支出與現金流波動影響，投資人應留意產業周期、政策監管等外部變數，採取分散布局並持續觀察策略，以在AI產業成長中穩健參與股市行情。

