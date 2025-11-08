感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎8日在X發文，先預祝大家感恩節快樂，隨後表示，若在佳節時分被解僱將痛苦難當，好險他都是自己當老闆。
他寫道：「聘僱顧問業者Challenger, Gray & Christmas剛宣布，將有15.3萬名美國勞工被解雇。這讓我心碎，人生中比被裁員更痛的事並不多。」
「我從未被開除過，因為我是一名企業家...而非員工。但我朋友他爸有被裁員過，這種痛苦會蔓延至整個家庭。」
「如果你認識的人之中有人被解僱，特別是在這個假期季節，請對他更友善和慷慨。若合適的話，請送出關懷，只為了表達『我在乎』。」
「古希臘政治家伯里克里斯曾說過：『我們留給後世的，不是石碑上的碑文，而是刻在人們生命裡的印記。』」
HAPPY THANKSGIVING “You’re Fired.”— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 8, 2025
Employment Consultant: Challenger Grey and Christmas just announced 153,000 American employees are going to be fired.
Breaks my heart. Few events in anyone’s life are more painful than being fired.
I’ve never been fired because I am an…
