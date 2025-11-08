感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎8日在X發文，先預祝大家感恩節 快樂，隨後表示，若在佳節時分被解僱將痛苦難當，好險他都是自己當老闆。

他寫道：「聘僱顧問業者Challenger, Gray & Christmas剛宣布，將有15.3萬名美國勞工被解雇。這讓我心碎，人生中比被裁員 更痛的事並不多。」

「我從未被開除過，因為我是一名企業家...而非員工。但我朋友他爸有被裁員過，這種痛苦會蔓延至整個家庭。」

「如果你認識的人之中有人被解僱，特別是在這個假期季節，請對他更友善和慷慨。若合適的話，請送出關懷，只為了表達『我在乎』。」

「古希臘政治家伯里克里斯曾說過：『我們留給後世的，不是石碑上的碑文，而是刻在人們生命裡的印記。』」