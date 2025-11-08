我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎8日在X發文，先預祝大家感恩節快樂，隨後表示，若在佳節時分被解僱將痛苦難當，好險他都是自己當老闆。

他寫道：「聘僱顧問業者Challenger, Gray & Christmas剛宣布，將有15.3萬名美國勞工被解雇。這讓我心碎，人生中比被裁員更痛的事並不多。」

「我從未被開除過，因為我是一名企業家...而非員工。但我朋友他爸有被裁員過，這種痛苦會蔓延至整個家庭。」

「如果你認識的人之中有人被解僱，特別是在這個假期季節，請對他更友善和慷慨。若合適的話，請送出關懷，只為了表達『我在乎』。」

「古希臘政治家伯里克里斯曾說過：『我們留給後世的，不是石碑上的碑文，而是刻在人們生命裡的印記。』」

裁員 感恩節

上一則

全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金

下一則

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

延伸閱讀

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
川普稱今年感恩節大餐比去年便宜25% 美聯社：誤導

川普稱今年感恩節大餐比去年便宜25% 美聯社：誤導
安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」
航班削減 民眾憂波及感恩節出遊

航班削減 民眾憂波及感恩節出遊

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？