我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

美年底購物季銷售額 估將首度突破1兆元 但2數據下滑

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元。(路透)
全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元。(路透)

全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元，成長率上看4.2%，但略低於去年同期，零售業為年底購物旺季招募的人力也是至少15年來最少。

NRF預測，11至12月的銷售額將成長3.7%至4.2%，增至1.01兆至1.02兆美元，金額高於去年同期的9761億美元，但成長率低於去年的4.3%。NRF的預測是根據消費者支出、就業、薪資和歷史零售數據等指標的經濟模型所建立，不含汽車、汽油和餐飲服務的銷售額。

NRF執行長夏伊（Matthew Shay）說，「美國消費者的情緒或許謹慎，但基本面維持強勁」，「聖誕老人每年都會到來，我認為這說明了購物季的發展情況」，「人們為此儲蓄、規畫，並以此為優先」。顧問機構Deloitte也在9月預估，今年年底購物季零售銷售額將突破1兆美元，今年11月至明年1月將共達約1.6兆美元。

不過，通膨居高不下、川普政府關稅的後續影響，以及聯邦政府停擺等風險，都使消費者在購買奢華禮物時更加三思。NRF首席經濟學家馬休斯（Mark Mathews）指出，低收入消費者正轉向購買必需品，這群消費者「減少的非必需品支出，主要為服務業部分，例如娛樂、旅遊和外出用餐等」。

他說，「消費者現在高度注重促銷，正在尋找折扣」，多數零售商都意識到這一點，將犧牲部分利潤，以維持市場競爭力。

NRF也預期，今年零售商將在年底購物季雇用26.5萬至36.5萬名季節性員工，遠少於去年同期的44.2萬人，也是至少15年來最少，反映零售商在管理增加的關稅成本之際，限制支出。

馬休斯說，目前企業聘雇環境趨緩，可歸結到一個詞：不確定性。

零售商 關稅 低收入

上一則

蘋果擬年砸10億美元採GoogleAI模型 把Siri變聰明

下一則

iPhone 18成本壓力爆表 台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

延伸閱讀

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
大西洋地鐵總站推77歲老人落軌 皇后區男子遭判13年

大西洋地鐵總站推77歲老人落軌 皇后區男子遭判13年
河口風華

河口風華
木材、家具等關稅上路 拉高擁房成本 保險也將變貴

木材、家具等關稅上路 拉高擁房成本 保險也將變貴

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切