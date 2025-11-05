費半勁揚3%率美股收高 逢低買氣發威 最高法院關稅案聽證會帶來提振

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
受強勁財報和AI股票逢低買入的提振，科技股領軍反彈。（美聯社）
美國股市周三上漲，投資人關注最近發布的非官方數據以及最高法院對川普關稅政策舉行的審訊。受強勁財報和AI股票逢低買入的提振，科技股領軍反彈，收復部分失地。

道瓊工業指數上漲225.76點，漲幅0.5%，收在47,311.00點；史坦普500指數上漲24.74點，漲幅0.4%，收在6,796.29點；那斯達克綜合指數上漲151.16點，漲幅0.7%，以23,499.80點作收。

費城半導體指數勁揚3%，扳回前一日大半頹勢。美光反彈8.9%；博通(Broadcom)上漲2%，高通(Qualcomm)上漲4%。超微（AMD）因營收和獲利勁揚大漲2.5%，台積電跌0.1%。

道瓊指數受安進公司（Amgen）激勵，該公司股價大漲7.8%，此前這家生物技術公司在周二盤後公布的單季業績調高全年展望。卡特彼勒(Caterpillar)大漲3.9%，這家設備製造商周二的投資者日上公布積極的長期成長目標。

最高法院法官對美國總統川普的關稅抱持懷疑態度後，對貿易敏感的股票走高。通用汽車（General Motors）大漲2.9%；Stellantis上漲1.9%。American Eagle Outfitters上漲4.9%，Williams-Sonoma攀升2.6%。

科技巨人繼續下跌。Palantir Technologies股價下跌1.5%，延續了本周觸及歷史高點後的跌勢。微軟(Microsoft)下跌1.4%，輝達（NVIDIA）下跌1.8%。

Logan Capital Management董事總經理亨利(Sarah Henry)表示，她建議投資者買入餐館、消費必需品和其他一些價位偏低的股票。她說：「波動性將持續存在。這將是這些AI概念股和全球實體經濟概念股之間的一場拉鋸戰。」

「出現一些盤整並不令人意外，」瑞銀全球財富管理的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，「儘管政治不確定性和投資者情緒的變化可能會進一步加劇市場波動，但我們仍然相信支撐這波上漲行情的基本面依然完好」。

優於預期的民營部門就業和服務業活動數據導致交易者略微縮減對聯準會（Fed）下月將降息的押注。美國10年期公債殖利率從周二的4.090%攀升至4.156%。

根據ADP周三公佈的數據，美國民營部門10月新增就業42,000個，優於彭博調查的經濟學家預估中值。Fed理事米倫說這報告「令人歡迎的意外」，並重申當前利率水平應下調。美國供應管理學會(ISM)周三的報告顯示10月份服務業活動以八個月來最快速度擴張。 

麥當勞上漲2.2%，因價格實惠套餐促銷活動提振需求，同店銷售超預期。

美國銀行提高獲利目標，但股價下跌2.0%。

美超微電腦（Super Micro Computer）暴跌11.3%，因業績令人失望。

殖利率 美超微 川普

