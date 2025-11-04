我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美元仍具有避險的功用。（路透）
美元仍具有避險的功用。（路透）

美元兌歐元周二升至四個月高點，美元指數（DXY）站上100關卡，聯準會（Fed）內部分歧引發對今年底再次降息的懷疑，投資人也向美元尋求避險。比特幣跌破10萬美元，回吐夏季在華爾街狂熱追捧和法人買盤累積的全部漲幅。

整體市場情緒明顯暗淡，美股下跌，政府債券受到追捧，而日圓和瑞士法郎等避險貨幣則保持堅挺。

佩珀斯通高級研究策略師Michael Brown說，「我認為這只是傳統的避險買盤罷了」。他指出美元和日圓走強。

歐元連續五個交易日下跌，跌幅為 0.3%，報 1.1483 美元，為 8月1日以來最弱；美元兌日圓下跌 0.4%，報 153.60 日圓，盡管日圓仍接近最近八個半月的低點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至100.224。

Brown說：「盡管美元衰亡論占據了大量媒體版面，但在市場參與者心中，美元仍然是最可靠的避險資產。」

澳幣兌紐元升至12年新高，反映澳、紐兩國貨幣政策前景出現分歧。

紐元在紐約盤尾一度下跌0.5%，報每澳幣1.1513紐元，是2013年底以來最低水準。周三公布的數據顯示，紐西蘭第3季失業率升至9年新高，進一步反映紐西國經濟在上半年零成長後仍舊復甦乏力。

比特幣大跌7%，報99679美元， 6月以來首次跌破100000美元關口，較一個月前創下的歷史高點回落逾兩成，等同陷於空頭。乙太幣一度下跌15%，多檔替代幣（altcoins）也出現類似跌勢，今年來不少流動性較低的代幣跌幅已超過五成。

加密幣轉折點出現在10月，當時一波猛烈的強制平倉潮抹去市場上數十億美元多頭部位，之後交易者轉趨觀望。結果比特幣今年漲幅不到一成，不僅落後股市表現，也再度未能發揮投資組合避險功能。

Fed上周如預期降息，但主席鮑爾表示，12 月再次降息並非必然。此後，在美國政府停擺導致經濟數據缺失的情況下，Fed官員對經濟現狀和面臨的風險提出了不同的看法。

CME FedWatch的數據顯示，交易員目前認為12月降息的可能性為65%，而一周前這一比率為94%。

英鎊貶值0.9%，至1.3015美元，此前英國財政大臣里夫斯闡述了她所面臨的艱難經濟背景，包括高債務水準、低生產力以及頑固的通貨膨脹。

降息 貨幣 比特幣

上一則

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

下一則

簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌

延伸閱讀

瑞銀資深基金經理：股市波動勿恐慌拋售

瑞銀資深基金經理：股市波動勿恐慌拋售
美債本周被鮑爾3個字打趴 12月Fed降息有賴2條件到位

美債本周被鮑爾3個字打趴 12月Fed降息有賴2條件到位
Fed再降息1碼 12月起停止縮表 鮑爾反駁12月一定再降利率看法

Fed再降息1碼 12月起停止縮表 鮑爾反駁12月一定再降利率看法
聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉