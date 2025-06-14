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受益通膨溫和、美中協議 全球股票基金4周首見淨流入

財經新聞組／綜合報導
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截至6月11日當周，全球股票基金4周來首次出現淨流入，得益於美國通膨報告表現溫和以及中美貿易協議進展，但持續升溫的中東緊張局勢抑制了投資人的興趣。

LSEG Lipper的數據顯示，投資人本周淨買進價值31.9億元的全球股票基金，結束了連續3周的拋售潮。

歐洲股票基金淨流入36.6億元，為3周來最大單周流入。美國股票基金淨流出量降至4周低點2.12億元；而投資人則從亞洲基金撤出約6.05億元。

然而，由於以色列對伊朗發動軍事打擊後中東衝突升級，MSCI全球指數從歷史高點回落。

股票產業基金連續第3周受到追捧，投資人淨加碼5.86億元。

工業領域吸引了11億元的資金，通訊服務吸引了5.13億元的資金，而醫療保健領域基金則淨流出6.76億元。

全球債券基金連續第8周出現淨買入，淨買進總額達201.5億元。

歐元計價債券基金收到78.3億元的強勁流入，為2020年10月以來最大單周流入量。全球短期債券基金和高收益債券基金也分別吸引了37.9億元和21.3億元的資金。

貨幣市場基金淨賣出43.9億元，而前周淨流入額高達1094.5億元。

黃金和貴金屬商品基金連續第3周維持淨流入，當周淨買進10.4億元。

債券 伊朗 貿易協議

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