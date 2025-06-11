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別被美元今年暴跌騙了 美銀：全球加速擁抱美元 而非去美元化

編譯季晶晶／綜合外電
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盡管美元指數今年來暴跌9%創紀錄，但美國銀行研究團隊認為全球經濟正在加速擁抱美元，而非遠離美元。(路透)
盡管美元指數今年來暴跌9%創紀錄，但美國銀行研究團隊認為全球經濟正在加速擁抱美元，而非遠離美元。(路透)

雖然美元指數今年來暴跌9%創下史上最差表現，引發市場對「去美元化」的熱議。然而，美銀周三公布的最新報告反駁這種直覺，數據顯示全球經濟實際上正在加速擁抱美元，而非遠離美元。

美銀利率策略師Ralph Axel帶領的研究團隊發現，抵押貸款服務商、退休基金和私募股權基金在內非銀行金融中介機構的美元資產規模大增，從2009年的28兆美元增至2022年的63兆美元，增幅高達125%，強有力佐證了美元在全球經濟中的主導地位不降反升。

同時，自2007-09年經濟衰退以來，美國銀行業存款規模增加超過一倍，政府債務也同步攀升。美國公司債市場是全球規模最大、流動性最高的市場，也是持續創造美元需求的__，而穩定幣等新興科技反而加速全球美元流通。

美銀看多美元的立場令人意外，該銀行策略師近期始終看空美元。但這份報告的核心觀點很清楚：美元作為全球儲備貨幣的地位始終未變，在外匯交易占88%的比重已逾20年不墜。

美元走弱絕非市場找到替代貨幣所致。分析師指出，對央行與大宗商品交易商而言，美元在大豆和玉米等大宗商品定價，以及匯率管理上的關鍵地位，依然無可取代。當前跌勢實則反映，在美國政策反覆與德債等替代資產吸引力上升之時，投資人對美股和美債的出價降低。

這並不意味去美元化永遠不會發生。隨著其他經濟體壯大、美國GDP占比下滑，全球確實可能逐步轉向其他貨幣。

但法國興業銀行資深外匯策略師Kit Juckes形容：「去美元化的進程比冰山融化速度還要慢，真要實現恐怕要等超過100年，那時我早已不在人世。」

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