美5月非農就業新增13.9萬人高於預期 失業率仍守4.2%

美國勞工統計局報告指出，即使消費者和企業正準備應對關稅 和潛在的經濟放緩，但5月招聘人數僅略有下降。

當月非農就業人數增加13.9萬個，高於《道瓊》預期的12.5萬個，以及4月新增就業機會調降後的14.7萬個。

失業率穩定在4.2%。

工人薪資成長超過預期，當月平均時薪成長0.4%，較去年同期成長3.9%，而預期分別為0.3%和3.7%。

近一半的就業成長來自醫療保健產業，新增了6.2萬個就業崗位，甚至高於過去一年4.4萬個的平均增幅。休閒和旅館業新增了4.8萬個就業崗位，而社會救助業新增了1.6萬個就業機會。

在減少的一面，由於川普 總統和馬斯克 領導的政府效率部削減聯邦勞動力政策開始顯現效果，政府裁員2.2萬人。

雖然5月數據優於預期，但仍存在一些潛在的問題。

4月就業人數下修3萬人，而3月則減少6.5萬人，降至12萬人。

用於計算總體就業人數成長的機構調查數據和統計失業率的家庭調查數據之間也存在差異。後者的波動性通常比機構調查數據更大，顯示就業人數減少了69.6萬人。

大多數指標顯示，經濟距離衰退仍有一段距離。但情緒調查顯示，消費者和商界領袖都高度焦慮，正準備應對關稅最終將如何影響商業活動並推高通膨。