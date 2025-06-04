受限永續燃料、新機供應 航空業仍堅持2050年淨零排放目標

全球航空公司堅持2050年實現淨零排放的目標，也對綠色燃料和新機供應表達了新的擔憂。

代表約350家航空公司的國際航空運輸協會(IATA)表示，實現這個目標將使航空公司損失4.7兆元，即每年1740億元；且其中至少一部分可能會以調漲票價的形式轉嫁出去。

即使先前有跡象顯示，一些航空公司越來越懷疑實現該目標的可能性，但IATA避免重啟關於淨零排放的敏感辯論，因為高層指出，航空業實現目標的時間很有限。

但它們加強了對能源公司的批評力道，指責它們在歐洲隨意加價，並指責飛機製造商未能按時交貨高效飛機。

IATA理事長沃爾許表示：「我們仍有時間實現這個目標，但我們確實需要看到價值鏈上所有合作夥伴採取更多行動，以確保航空業能夠實現這個目標。」

航空業的永續發展工作主要集中在植物性永續航空燃料(SAF)。但由於目前的供應量僅能滿足航空公司燃料需求一小部分，航空公司敦促政府和能源公司採取更多行動。

IATA首席經濟學家湯姆森表示：「石油 公司顯然沒有生產足夠的永續航空燃料。」

能源產業堅稱，在經歷一系列投資之後，歐洲目前擁有足夠的永續航空燃料供應，一些高階主管和分析師表示市場供應過剩。