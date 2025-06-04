我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

受限永續燃料、新機供應 航空業仍堅持2050年淨零排放目標

財經新聞組／綜合報導

全球航空公司堅持2050年實現淨零排放的目標，也對綠色燃料和新機供應表達了新的擔憂。

代表約350家航空公司的國際航空運輸協會(IATA)表示，實現這個目標將使航空公司損失4.7兆元，即每年1740億元；且其中至少一部分可能會以調漲票價的形式轉嫁出去。

即使先前有跡象顯示，一些航空公司越來越懷疑實現該目標的可能性，但IATA避免重啟關於淨零排放的敏感辯論，因為高層指出，航空業實現目標的時間很有限。

但它們加強了對能源公司的批評力道，指責它們在歐洲隨意加價，並指責飛機製造商未能按時交貨高效飛機。

IATA理事長沃爾許表示：「我們仍有時間實現這個目標，但我們確實需要看到價值鏈上所有合作夥伴採取更多行動，以確保航空業能夠實現這個目標。」

航空業的永續發展工作主要集中在植物性永續航空燃料(SAF)。但由於目前的供應量僅能滿足航空公司燃料需求一小部分，航空公司敦促政府和能源公司採取更多行動。

IATA首席經濟學家湯姆森表示：「石油公司顯然沒有生產足夠的永續航空燃料。」

能源產業堅稱，在經歷一系列投資之後，歐洲目前擁有足夠的永續航空燃料供應，一些高階主管和分析師表示市場供應過剩。

石油

上一則

財經簡訊

下一則

川普關稅風波加劇 OECD大砍美國今年經濟預測至1.6%

延伸閱讀

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani
IATA下修今年航空業獲利 油價大減效應仍可望賺贏去年

IATA下修今年航空業獲利 油價大減效應仍可望賺贏去年
財經簡訊

財經簡訊
莫迪出席IATA年會 推動印度成為全球航空樞紐

莫迪出席IATA年會 推動印度成為全球航空樞紐

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45
美國銀行（BofA）分析師認為，川普提倡低稅收、低關稅及低利率的政策三連發，可能讓投機風氣再起，並在市場上引發新一輪泡沫危機。（歐新社）

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

2025-05-31 18:22

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘