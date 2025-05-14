美股最錢線/美中協議 重燃科技七巨頭熱情

在與中國宣布達成臨時協議之前，大型科技股的交易就已經重新開始活躍，甚至表現得很好。

在經歷劇烈的貿易重置之後，一些最嚴重的供應鏈擔憂得到緩解；曾經炙手可熱的科技貿易變成了最安全的貿易，現在又恢復了兩者兼具的地位。

美中談判達成為期90天的暫停協議，消除了競爭對手之間相互徵收的關稅 中最尖銳的毒牙，並消除了避免貿易戰 升級最壞結果的可能。

但科技投資人尤其高興，大型股在這段零碎貿易外交的不確定階段持續表現出色。

Wedbush證券分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「隨著中美明顯加速達成更廣泛協議，相信市場和科技股將在2025年創下新高，因為投資人可能會關注未來幾個月貿易談判的下一步行動。」

多頭再度回歸。「七巨頭」成員與中國長期衝突的風險一直困擾著投資人，從Meta、谷歌、亞馬遜 失去中國廣告商，再到特斯拉、蘋果、輝達、亞馬遜的採購、製造和銷售中斷。再加上客戶一再成為貿易戰受害者所帶來的層層影響。

但還有其他考慮因素。與川普在「解放日」後與英國達成的第一份協議類似，降低關稅雖然意義重大，但並未解決科技業潛在的貿易問題。就中國而言，這些措施包括晶片限制、人工智慧以及允許更多美國公司進入其市場。

還有「七巨頭」股票本身的狀況。作為一個群體，它們的表現仍遠低於今年初時的最高水準。不過，投資人透過持有這些股票相對於大盤而言還是受益的，凸顯了它們新展現的防禦性。

即使如此，大型科技公司的空頭還是發出警告信號：基準關稅仍然高於新政策制度實施之前；其他數十個國家仍未達成貿易協議；甚至與中國達成協議的積極消息也是暫時的，最終尚未得到解決。多頭很可能也了解這個事實，但成長的前景可能更重要。