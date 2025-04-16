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全球經濟30年最悲觀 美銀調查八成受訪者預期景氣走弱

編譯林聰毅、任君翔／綜合報導
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美銀對全球基金經理人的調查，顯示投資人對經濟前景的看法為30年來最悲觀。（路透） 【作者：路透通訊社，日期：2025-04-16，數位典藏序號：20250411234840344】
美銀對全球基金經理人的調查，顯示投資人對經濟前景的看法為30年來最悲觀。（路透） 【作者：路透通訊社，日期：2025-04-16，數位典藏序號：20250411234840344】

美國銀行（BofA）的最新調查顯示，全球投資人對經濟前景的看法是30年來最悲觀，但負面情緒尚未完全反映在其資產配置上，調查也顯示，過去兩個月減持美股者以及有意減少投資美股者寫下紀錄新高，可能意味著美國股市還會再跌。

根據美銀對全球基金經理人的調查，82%受訪者預期全球經濟將走弱，為30年來最高；42%認為美國經濟可能陷入衰退。調查還顯示，有意減少投資美股的人數也寫下紀錄新高。

以哈奈特為首的美銀策略師在報告中寫道，基金經理人「對整體經濟極度悲觀，但對市場表現卻並未極度悲觀」。他們並表示，「恐慌情緒高峰」尚未反映在現金配置上，目前現金占資產配置4.8%，通常需要升至6%。

美國貿易政策的高度不確定性和金融市場的波動加劇，令股票投資人感到不安。73%的受訪者表示「美國例外論」已攀頂，對美元和美國企業獲利前景的評等為2006／07年以來最差。

美銀的調查說，4月有36%受訪者淨減持美國股票，相形之下2月有17%增持美股，等於兩個月銳減53個百分點，降幅為該調查有史以來最大。由於擔心川普的貿易戰將傷害經濟成長，美國股市今年表現不佳。

標普500指數已從本月的低點反彈，但今年迄今仍跌8.1%，表現落後於歐洲和中國等股市大盤指數。美銀策略師預期，標普500指數短期內將徘徊於4月的低點，並警告「若想要大漲，需大幅降低關稅、聯準會大幅降息，或經濟數據展現韌性」。這份調查是美銀在4月4日至10日對全球164名基金經理人所進行，受訪者管理的資產總額為3,860億美元。

川普關稅引發全球股市動盪下，投資人視印度市場為相對安全的避風港。印度股市15日盤中一度大漲2.4%，成為全球首個收復失土的主要股市。

美股 印度 川普

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