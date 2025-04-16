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能源成本降 美國3月進口物價意外下跌

財經新聞組／綜合報導
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受能源產品成本下降拖累，美國3月進口物價意外下跌。但在貿易緊張局勢升級的背景下，這種趨勢不太可能持續下去。

美國勞工部勞工統計局表示，進口物價繼2月下修至上漲0.2%之後，上個月又下跌了0.1%。經濟學家原先預測，不包括關稅的進口物價將保持不變，而2月進口物價前值為上漲0.4%。

截至3月的過去12個月，進口物價上漲了0.9%。

該報告與疲軟的消費者物價和生產者價格數據一起證明，在·川普總統對進口產品徵收的廣泛關稅生效之前，通膨正在消退。進口關稅引發了與中國的破壞性貿易戰，並使金融市場陷入混亂，引發了人們對高通膨、成長乏力甚至經濟衰退的擔憂。

聯準會上周公布的3月18至19日會議紀錄顯示，政策制訂者幾乎一致認為，經濟面臨通膨上升和成長放緩同時出現的風險，也就是通常所說的滯脹。

金融市場預計聯準會將在1月暫停降息後，於6月重啟降息，並將今年的政策利率調降100個基點。聯準會基準隔夜利率目前處於4.25-4.5%區間。

進口燃料價格繼2月上漲1.6%之後，3月又下降了2.3%。食品價格在上月持平的基礎上小幅上漲0.1%。不包括燃料和食品的核心進口物價連續第二個月上漲0.1%。與去年3月相較，核心進口物價上漲1.1%。

隨著美元對美國主要貿易夥伴的貨幣貶值，進口物價可能進一步上漲。今年至今為止，貿易加權美元已下跌約2.6%，其中大部分貶值發生在3月和4月前幾周，因為白宮加倍徵收關稅。

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