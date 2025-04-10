經濟漸趨不穩 青少年很泰然

雖然隨著川普關稅 言論變成現實，經濟不確定性不斷上升，但青少年似乎對此泰然處之。

在Piper Sandler備受關注的「盤點」春季研究報告中，受訪的美國青少年中約有57%認為經濟狀況正在惡化，低於2024年秋季的67%和去年春季的65%。報告顯示，19%受訪者認為美國經濟正在好轉，高於去年秋季的10%和去年春季的11%。

調查發現，青少年支出按年率計算增加6%達到2388元，其中約40%用於食品和服裝。他們的一些頂級零售品牌偏向於高價商品：如Nike喬丹 運動鞋、Decker's Outdoor的Ugg靴子，以及Lululemon的緊身褲。

青少年的這種樂觀情緒是否會持續下去還不得而知，因為他們的父母很可能正忙於應對股價下跌以及關稅衝擊供應鏈導致價格大幅上漲的前景。這項調查可能尚未反映出家庭目前面臨的這些新經濟挑戰。

Piper Sandler在關稅引發股市震撼前的2月10日至3月24日對6455名青少年進行了調查，受訪者平均年齡為16.2歲。

道瓊工業平均指數、那斯達克 指數和史坦普500指數從3月31日到4月8日平均下跌約10%。過去兩年為眾多投資者帶來財富的龍頭股本月跌幅更大：輝達和蘋果分別下跌了12%和21%。