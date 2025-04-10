我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

洛杉磯3歲兒一句話 拯救全家人性命

經濟漸趨不穩 青少年很泰然

財經新聞組／綜合報導

雖然隨著川普關稅言論變成現實，經濟不確定性不斷上升，但青少年似乎對此泰然處之。

在Piper Sandler備受關注的「盤點」春季研究報告中，受訪的美國青少年中約有57%認為經濟狀況正在惡化，低於2024年秋季的67%和去年春季的65%。報告顯示，19%受訪者認為美國經濟正在好轉，高於去年秋季的10%和去年春季的11%。

調查發現，青少年支出按年率計算增加6%達到2388元，其中約40%用於食品和服裝。他們的一些頂級零售品牌偏向於高價商品：如Nike喬丹運動鞋、Decker's Outdoor的Ugg靴子，以及Lululemon的緊身褲。

青少年的這種樂觀情緒是否會持續下去還不得而知，因為他們的父母很可能正忙於應對股價下跌以及關稅衝擊供應鏈導致價格大幅上漲的前景。這項調查可能尚未反映出家庭目前面臨的這些新經濟挑戰。

Piper Sandler在關稅引發股市震撼前的2月10日至3月24日對6455名青少年進行了調查，受訪者平均年齡為16.2歲。

道瓊工業平均指數、那斯達克指數和史坦普500指數從3月31日到4月8日平均下跌約10%。過去兩年為眾多投資者帶來財富的龍頭股本月跌幅更大：輝達和蘋果分別下跌了12%和21%。

關稅 喬丹 那斯達克

上一則

中國CPI連跌2個月 分析指通縮壓力未來幾季加深

下一則

散戶急尋投資良藥 但未退出市場

延伸閱讀

一開盤川普推文「買進大好時機」三小時後美股史詩級暴漲

一開盤川普推文「買進大好時機」三小時後美股史詩級暴漲
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
經濟衰退如何自保？專家：這些事先別做 撐過瘋狂時期

經濟衰退如何自保？專家：這些事先別做 撐過瘋狂時期
孩子上大學要動用529帳戶的家長 擔心市場動盪衝擊

孩子上大學要動用529帳戶的家長 擔心市場動盪衝擊

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州