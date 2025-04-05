不確定性高 董事席次爭鬥趨緩

經濟衰退為商業前景蒙上陰影，並給企業股價帶來壓力。在關稅 戰、政府機構大規模裁員和經濟衰退威脅加大的背景下，企業及激進股東之間的對抗態勢出現緩解。

巴克萊表示，第1季共有29家全球性公司達成和解，較去年同期成長32%。

顧問公司Jasper Street Partners執行合夥人赫林頓(Duncan Herrington)表示：「如果市場不確定性持續下去，預計未來幾個月將會出現更多和解，進入股東投票 程序的糾紛可能會減少。」

最近的和解協議包括網路安全公司Rapid7，該公司與Jana Partners都同意增加3席董事。擁有家喻戶曉品牌Band-Aid和Tylenol的消費者保健公司Kenvue也與Starboard Value達成和解。

Vinson & Elkins'律師事務所股東積極行動業務聯席主管埃爾鮑姆(Lawrence Elbaum)表示：「許多公司希望避免風險，以便能夠專注於自己的業務。」「而激進股東也因回報遭受重創而遭受損失，因此他們也希望盡快得到解決。」

可以肯定的是，包括美國鋼鐵、Phillips 66和Autodesk在內的董事會大規模鬥爭仍在繼續，但雙方都表現出彈性和解決問題的熱情。

那些曾經試圖讓創辦人進入企業董事會的激進股東現在不再熱衷於爭取董事會席次。銀行家和律師表示，在企業角度，更多董事會更願意考慮激進股東提名的候選人，尤其是如果他們能帶來深厚的行業經驗。

與此同時，許多激進股東發現他們的投資今年遭受了損失，因此對繼續進行昂貴且不確定的對抗更加謹慎。

ICR股東顧問公司負責人帕克(Lyndon Park)表示：「你必須算一算：贏得這場鬥爭的機會有多大。」「如果雙方意見能達成一致，那麼和解就不算損失。」