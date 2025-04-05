我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

不確定性高 董事席次爭鬥趨緩

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

經濟衰退為商業前景蒙上陰影，並給企業股價帶來壓力。在關稅戰、政府機構大規模裁員和經濟衰退威脅加大的背景下，企業及激進股東之間的對抗態勢出現緩解。

巴克萊表示，第1季共有29家全球性公司達成和解，較去年同期成長32%。

顧問公司Jasper Street Partners執行合夥人赫林頓(Duncan Herrington)表示：「如果市場不確定性持續下去，預計未來幾個月將會出現更多和解，進入股東投票程序的糾紛可能會減少。」

最近的和解協議包括網路安全公司Rapid7，該公司與Jana Partners都同意增加3席董事。擁有家喻戶曉品牌Band-Aid和Tylenol的消費者保健公司Kenvue也與Starboard Value達成和解。

Vinson & Elkins'律師事務所股東積極行動業務聯席主管埃爾鮑姆(Lawrence Elbaum)表示：「許多公司希望避免風險，以便能夠專注於自己的業務。」「而激進股東也因回報遭受重創而遭受損失，因此他們也希望盡快得到解決。」

可以肯定的是，包括美國鋼鐵、Phillips 66和Autodesk在內的董事會大規模鬥爭仍在繼續，但雙方都表現出彈性和解決問題的熱情。

那些曾經試圖讓創辦人進入企業董事會的激進股東現在不再熱衷於爭取董事會席次。銀行家和律師表示，在企業角度，更多董事會更願意考慮激進股東提名的候選人，尤其是如果他們能帶來深厚的行業經驗。

與此同時，許多激進股東發現他們的投資今年遭受了損失，因此對繼續進行昂貴且不確定的對抗更加謹慎。

ICR股東顧問公司負責人帕克(Lyndon Park)表示：「你必須算一算：贏得這場鬥爭的機會有多大。」「如果雙方意見能達成一致，那麼和解就不算損失。」

投票 關稅

上一則

美股最錢線/科技企業走投無路 只能漲價

下一則

專家：對等關稅恐重挫亞洲製造業 東南亞首當其衝

延伸閱讀

只剩不到3周 超過半數國人仍未報稅

只剩不到3周 超過半數國人仍未報稅
你報稅了嗎？ 逾半人尚未動手 平均退稅3271元

你報稅了嗎？ 逾半人尚未動手 平均退稅3271元
曾和阿里巔峰對決 美國傳奇拳王佛爾曼76歲辭世

曾和阿里巔峰對決 美國傳奇拳王佛爾曼76歲辭世
甘迺迪遇刺解密／聚焦間諜活動「最關鍵」部分仍未公開

甘迺迪遇刺解密／聚焦間諜活動「最關鍵」部分仍未公開

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅