指望Fed出手？官員恐只能兩手一攤、按兵不動 就怕提油救火

美國最新的關稅政策可能讓聯準會陷入決策困境。（路透）

總統川普 2日宣布了一連串激進的關稅 措施，恐怕會讓聯準會（Fed）「一個頭兩個大」，使決策更添複雜因素，難以兼顧抑制通膨並避免經濟衰退，導致官員可能會採取「觀望模式」。不過，關稅政策公布後，投資人預料今年至少會降息 三次。

KPMG首席經濟學家史旺克（Diane Swonk）表示，「這基本上是我們預期的最壞情境」，他認為關稅增加了美國經濟放緩的可能性。不過，他和其他經濟分析師指出，Fed官員可能暫時不會降息來為經濟提供緩衝，原因是必須先評估關稅對通膨的可能影響。

川普新的關稅措施比許多分析師預期還要猛烈，如果一直維持，預料將使美國每年價值數兆美元的進口品價格大幅攀升；若美國與其他國家之間爆發全面貿易戰、報復性關稅升級，可能會擾亂供應鏈，重新引發通膨，並使原本已經惡化的經濟展望變得更糟。

彭博經濟研究估計，新的關稅措施可能將美國的平均有效關稅稅率從2024年的2.3%，提高到22%左右。分析研究機構Inflation Insights總裁夏里夫（Omair Sharif）計算出的有效關稅稅率達到25%至30%。

在關稅政策公布後，投資人預料今年Fed至少會降息三次。

然而，此時Fed官員仍在努力抑制新冠疫情後引發的物價上漲趨勢，如今川普關稅措施引發的影響性，可能侷限Fed官員能出手支撐經濟的能力。

Fed主席鮑爾預定本周五在維吉尼亞州阿靈頓郡一場研討會中發表談話。

富國銀行首席經濟學家布萊森表示：「這讓Fed陷入兩難。一方面，如果經濟成長放緩，失業率上升，Fed希望採取更寬鬆的貨幣政策、希望降息；但另一方面，如果通膨從現在開始進一步攀升，他們又會想要升息。這確實讓Fed陷入非常艱難的處境。」

RSM US首席經濟學家布魯蘇埃拉斯也認為，新關稅政策比許多分析師預期的要嚴苛得多，還將提高美國經濟衰退的可能性，「我預期通膨率年底達3%-4%」，Fed不太可能在短期內降息、為經濟提供緩衝，「白宮現在採取的行動讓Fed陷入非常艱困局面，原因是其雙重職責都面臨壓力」。

Fed上月將基準利率維持在4.25%至4.5%，連續第二度按兵不動。官員強調勞動市場和經濟依然穩健，但川普貿易政策帶來的不確定性已經推升了通膨風險。值此之際，密西根大學的調查顯示，消費者對未來五至十年的通膨預期攀升至逾30年來最高，對個人財務展望的看法則跌至歷史低點。

分析師認為，關稅戰大幅升級，再加上接下來可能與主要貿易國家爆發一來一往的報復性關稅，可能導致美國與全球經濟景氣放緩。

摩根士丹利首席全球經濟學家表示：「如果出現升級情勢，就代表整個世界的經濟體基本上生產力會降低。這並非是零和遊戲。實際上可能導致整個全球秩序淨損失。」