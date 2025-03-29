美股最錢線/深陷關稅漩渦 4.2後波動恐加劇

美國總統川普 定於4月2日宣布的關稅 政策，可能會消除今年籠罩金融市場的不確定性迷霧，但很少有投資人認為前景會更明確。

Siebert Financial投資長馬利克(Mark Malek)表示，「我是個永遠的多頭。但我想，從現在到下周，當然還有財報季開始，目前潛在的下行空間大於上行空間。」

4月2日的關稅公告應該會揭示川普政府在試圖減少1.2兆元全球商品貿易逆差的過程中，將針對哪些國家和產業。預計市場波動性將非常大，股價將受到多重因素影響，包括關稅幅度、持續時間、針對的國家和產業，以及貿易夥伴的任何報復措施。

道富環球投資管理公司首席投資策略師阿羅內表示：「不確定性持續困擾著市場，造成市場波動。」「4月2日之後，市場波動可能會加劇。」

Edward Jones資深投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，4月2日的公告可能「不是一次性事件」，「它將是個重要的里程碑，但它並沒有真正完全消除可能仍然存在的所有不確定因素。」

Evercore ISI資深策略師亞克斯(Matthew Aks)表示，4月2日的市場反應「將在很大程度上取決於」未來關稅的實施時機，尤其是產業關稅，以及其他國家對對等關稅採取報復速度的速度，「如果其他國家採取報復行動，這將帶來貿易戰 循環升級的風險，並可能削弱任何緩解的感覺。」

但風險並非全是下行。如果關稅措施未能達到市場最擔心的程度，近期的股市拋售可能會吸引買家。

哈里斯金融集團執行合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「我認為不會有任何事件令市場意外下跌。」並認為任何新的疲軟走勢都是買入機會。（財經新聞組）