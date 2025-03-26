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日媒：台積電預定今年動土興建亞利桑納州第3廠

編譯劉忠勇／綜合外電
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台積電除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。（歐新社）
台積電除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。（歐新社）

日本媒體報導，台積電預定今年內動土興建亞利桑納州第三座晶圓廠。

日媒引述知情人士報導，亞利桑納一廠花了近五年才落成，但接下來新廠的興建進度可縮減為兩年，和台灣建廠速度相當。

台積電表示，仍按原本規畫，第二座晶圓廠（生產3奈米製程）將於2028年前開始量產，第三座廠（規劃2奈米及更先進製程）則預定於2030年前啟用。

日媒指出，除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。

台積電表示，台南3奈米晶圓廠仍在擴建，更先進的A14和A10製程正在新竹總部附近的「母廠」研發中。

在美相關供應鏈尚未完備，成本也高。多位半導體化學品和材料業高層透露，在美國投資恐需相當長時間才會轉虧為盈，以化學品投資為例，可能要等到台積電在亞利桑納州的六座晶圓廠全數投產後，才有機會達到損益兩平。

本報2月14日即報導，台積電已決定計劃明年中舉行亞利桑納州第三廠提前於今年中動工，還將邀請美國重要官員參加這次動工典禮。

台積電 亞利桑納州 供應鏈

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