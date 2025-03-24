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美國安顧問：葉門叛軍攻擊 迫使75%美船艦改道

編譯陳苓／綜合外電
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美國國安顧問沃茲表示，75%懸掛美國旗幟的船舶改道非洲南端，避開蘇伊士運河。（路透）
美國國安顧問沃茲表示，75%懸掛美國旗幟的船舶改道非洲南端，避開蘇伊士運河。（路透）

美國國安顧問沃茲（Mike Waltz）23日受訪時表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthis、又譯胡塞）的攻擊，迫使懸掛美國國旗船艦四分之三避走紅海、繞道南非好望角。

沃茲向CBS電視台表示，75%懸掛美國旗幟的船舶改道非洲南端，避開紅海的蘇伊士運河；美國驅逐艦上次行經此區時，遭受23次攻擊。

他同時指出，美國近來的空襲，殲滅了胡塞的重要領導人物，包括飛彈計畫負責人等，同時也擊中胡塞總部、通訊節點、武器工廠、水上無人機生產設施等。

沃茲責怪前總統拜登，僅對胡塞發動「針刺攻擊」（pinprick attacks），使全球最關鍵的水路之一遭到封閉，川普當局決定採行更強硬、更嚴厲的作法。美國國防官員也說，美軍不分晝夜對葉門的多個胡塞據點發動攻勢。

通行歐亞的船隻，若改道南非好望角，時間可能增加一倍，成本也提高近100萬美元。

美國國務卿魯比歐23日與以色列總理內唐亞胡電話熱線時，傳達川普政府決心對胡塞展開軍事行動，以恢復紅海航運自由。美國總統川普3月中下令對胡塞發動先發制人攻擊，展現強度遠超過拜登政府任內的的「壓倒性武力」。

川普 拜登 南非

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