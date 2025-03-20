銷售疲軟…通用磨坊調降全年獲利預測 同業也不樂觀

由於受到同業自有品牌的競爭影響，北美對鹹味零食和寵物 食品的需求波動，擁有Pillsbury品牌的通用磨坊調降全年銷售額和獲利預測。第3財季銷售額也低於預期。

雖然通用磨坊降低了包括冷藏烘焙食品在內的產品價格，但背負著高通 膨壓力的消費者仍在尋找更便宜的替代品來滿足日常需求。

購物者也減少了購買零食的衝動，從而降低了對該公司小吃、水果零食和鹹味零食的需求。

這家Cheerios製造商表示，「預計宏觀經濟的不確定性將在第4財季繼續影響消費者。」

通用磨坊的預測與康尼格拉品牌、金寶湯和卡夫亨氏等同行的評論相呼應，這些公司都表示需求疲軟將影響它們的獲利。

該公司預計全年有機銷售額將下降1.5%至2%；先前預測的銷售額為持平至成長1%。

通用磨坊表示，其全年展望並未納入川普 政府近期關稅行動的影響，因為徵稅的實施日期和範圍仍不確定。

預計全年調整後獲利將下降7%至8%，而先前預測的降幅為1%至3%。

該公司也宣布在2026財年節省至少1億元成本的措施。

根據LSEG彙編的數據，截至2月23日的第3財季，該公司淨銷售額為48.4億元，低於分析師預計的49.6億元。調整後每股獲利為1元，高於預期的96分。