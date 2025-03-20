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銷售疲軟…通用磨坊調降全年獲利預測 同業也不樂觀

財經新聞組／綜合報導
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由於受到同業自有品牌的競爭影響，北美對鹹味零食和寵物食品的需求波動，擁有Pillsbury品牌的通用磨坊調降全年銷售額和獲利預測。第3財季銷售額也低於預期。

雖然通用磨坊降低了包括冷藏烘焙食品在內的產品價格，但背負著高通膨壓力的消費者仍在尋找更便宜的替代品來滿足日常需求。

購物者也減少了購買零食的衝動，從而降低了對該公司小吃、水果零食和鹹味零食的需求。

這家Cheerios製造商表示，「預計宏觀經濟的不確定性將在第4財季繼續影響消費者。」

通用磨坊的預測與康尼格拉品牌、金寶湯和卡夫亨氏等同行的評論相呼應，這些公司都表示需求疲軟將影響它們的獲利。

該公司預計全年有機銷售額將下降1.5%至2%；先前預測的銷售額為持平至成長1%。

通用磨坊表示，其全年展望並未納入川普政府近期關稅行動的影響，因為徵稅的實施日期和範圍仍不確定。

預計全年調整後獲利將下降7%至8%，而先前預測的降幅為1%至3%。

該公司也宣布在2026財年節省至少1億元成本的措施。

根據LSEG彙編的數據，截至2月23日的第3財季，該公司淨銷售額為48.4億元，低於分析師預計的49.6億元。調整後每股獲利為1元，高於預期的96分。

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