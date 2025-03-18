快時尚Forever 21二度聲請破產 美零售店恐清算拍賣

由於美國購物中心客流下滑以及來自亞馬遜 、Temu和Shein等線上零售商 的競爭加劇，Forever 21第二次申請破產保護。

經營Forever 21商店的F21 OpCo 16日晚間表示，將根據第11章破產保護逐步關閉美國業務，同時確定是否可以與合作夥伴繼續經營，或者是否出售部分或全部資產。

財務長塞爾(Brad Sell)在聲明中表示：「雖然我們已經評估了所有選擇，以在未來處於最佳位置，但考慮到來自外國快時尚公司的競爭，我們仍無法找到一條可永續發展的道路；這些同業利用『小額豁免』來削弱我們品牌的價格和利潤。」

「小額豁免」免稅政策允許運往美國企業和消費者的價值低於800美元的貨物免稅進入美國。

美國的Forever 21商店將舉行清倉大拍賣，其網站在業務終止期間將繼續營運。該零售商的美國境外門市由其他授權經營者經營，並未列入破產申請。國際商店和網站將繼續正常運作。

F21OpCo表示，擁有與Forever 21品牌相關國際智慧財產權的Authentic Brands Group可能將該品牌授權給其他業者。

於2019年首次申請破產保護的Forever 21成立於1984年，與H&M、Zara等其他快時尚連鎖店在1990年代中期掀起年輕顧客的狂熱。在經濟大衰退期間，因購物者尋求便宜貨，它們的受歡迎程度不斷提高。但在購物者明顯轉向線上購物時，Forever 21進行了大舉擴張。

GlobalData總經理桑德斯 (Neil Saunders)表示，目前的問題在於Forever 21的門市規模過大，無法滿足其當前的需求，而且其所在商場的人流量不夠。

他說，「Forever 21一直是一家苟延殘喘的零售商。近年來，該公司面臨服裝市場疲軟和中國廉價市場激烈競爭的雙重打擊。」「這兩件事都損害了它的地位並減少了它的市占率。」