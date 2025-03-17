我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

川普塑造新秩序 波及美元 四個月升幅全吐光

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美元如今成為美國總統川普塑造新秩序的潛在受害者，因為川普對數十年來的全球地緣政治秩序帶來空前挑戰，使投資人對歐洲更加樂觀、並擔憂關稅政策削弱美國前景。

根據彭博資訊報價，DXY美元指數過去九周來有七周都收跌。華爾街日報的美元指數也出現相同走勢，幾乎將去年11月川普勝選之後的升幅吐光。

川普政府在短短幾周內大幅提高關稅，加上貿易政策反覆，已使歐洲經濟展望驟然轉趨樂觀，導致美元對歐元大貶，並將歐股推升到新高，德國公債殖利率也大幅上升。

川普與核心幕僚明白宣示將降低對盟國保護，且主張弱勢美元以提振國內製造業出口。高盛前執行長貝蘭克梵表示，「從總體經濟角度來看川普這些政策，這套作法的風險在於短期內可能引發市場錯位，但如果關稅能夠換到就業機會回流，則民眾的財務將會更好」。

但許多華爾街人士擔憂的是下檔風險，因為美元貶值將使進口品漲價，推升通膨，並使聯準會（Fed）更難降息。資金從美國資產撤離，壓低美元，也可能使美股下跌，並推升舉債成本。北方信託財富管理公司財務長尼克遜表示，「過去幾周的情況已展現出賽局改變的可能性」。

同時投資人已更加寄望於歐洲，一方面因經濟數據好轉，同時也因川普的烏克蘭政策而使歐洲開始增國防支出。德國領導人宣布將擴大舉債以挹注建軍支出，歐盟官員也提出數千億歐元的國防籌資計畫，並放鬆對各國舉債上限，這些宣示令投資人認為歐洲將持續擴大投資。

截至目前，美元貶幅還不足以促進美國出口，但已引起華爾街人士注意，因為這與川普長期以來企圖相合。白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭之前曾提出多項非正統作法來壓低美元。分析師指出，最近美元走貶原因之一在於投資人都知道川普想要弱勢美元。

川普 華爾街 關稅

上一則

通膨、關稅夾擊 美國消費者支出降 各階層皆受影響

下一則

英特爾衝刺液冷技術 揪台廠攻散熱商機

延伸閱讀

馬斯克、范斯助攻極右派 歐洲恐遭各個擊破

馬斯克、范斯助攻極右派 歐洲恐遭各個擊破
川普再提台積電政績 稱魏哲家「最受敬重者之一」

川普再提台積電政績 稱魏哲家「最受敬重者之一」
川普終結聯邦遠距工作 雇員返工發現桌子不見、蟑螂出沒

川普終結聯邦遠距工作 雇員返工發現桌子不見、蟑螂出沒
美特使：川普預計本周與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

美特使：川普預計本周與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股市崩盤將至，建議買進比特幣等資產。（取材自X @FT__Trading）

《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」

2025-03-10 05:11

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲