川普塑造新秩序 波及美元 四個月升幅全吐光

美元如今成為美國總統川普 塑造新秩序的潛在受害者，因為川普對數十年來的全球地緣政治秩序帶來空前挑戰，使投資人對歐洲更加樂觀、並擔憂關稅 政策削弱美國前景。

根據彭博資訊報價，DXY美元指數過去九周來有七周都收跌。華爾街 日報的美元指數也出現相同走勢，幾乎將去年11月川普勝選之後的升幅吐光。

川普政府在短短幾周內大幅提高關稅，加上貿易政策反覆，已使歐洲經濟展望驟然轉趨樂觀，導致美元對歐元大貶，並將歐股推升到新高，德國公債殖利率也大幅上升。

川普與核心幕僚明白宣示將降低對盟國保護，且主張弱勢美元以提振國內製造業出口。高盛前執行長貝蘭克梵表示，「從總體經濟角度來看川普這些政策，這套作法的風險在於短期內可能引發市場錯位，但如果關稅能夠換到就業機會回流，則民眾的財務將會更好」。

但許多華爾街人士擔憂的是下檔風險，因為美元貶值將使進口品漲價，推升通膨，並使聯準會（Fed）更難降息。資金從美國資產撤離，壓低美元，也可能使美股下跌，並推升舉債成本。北方信託財富管理公司財務長尼克遜表示，「過去幾周的情況已展現出賽局改變的可能性」。

同時投資人已更加寄望於歐洲，一方面因經濟數據好轉，同時也因川普的烏克蘭政策而使歐洲開始增國防支出。德國領導人宣布將擴大舉債以挹注建軍支出，歐盟官員也提出數千億歐元的國防籌資計畫，並放鬆對各國舉債上限，這些宣示令投資人認為歐洲將持續擴大投資。

截至目前，美元貶幅還不足以促進美國出口，但已引起華爾街人士注意，因為這與川普長期以來企圖相合。白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭之前曾提出多項非正統作法來壓低美元。分析師指出，最近美元走貶原因之一在於投資人都知道川普想要弱勢美元。