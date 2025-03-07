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美股最錢線／關稅擾亂 投資人質疑「川普賣權」

財經新聞組／綜合報導
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投資人正在重新調整如何應對美國總統川普的大幅政策變化，他們認為支撐股市價格的所謂「川普賣權」(Trump put)可能正在消退，而他的政府將更加關注債務市場。

投資人曾強烈押注川普的減稅和放鬆管制議程，將為風險資產提供類似其第一任期頻繁吹捧股市表現的支撐。

所謂的「川普賣權」是指期權，假設他會盡一切可能讓股市保持樂觀。

然而，自1月20日重返白宮以來，川普的關稅政策震動了風險市場，削弱了消費者和企業信心，並引發人們擔憂他第二任期可能不如預期般對市場有利。事實上，在投資人陷入困境的同時，債券市場也成為政府關注的重點。

布魯金斯學會副總裁兼經濟研究主任哈里斯(Ben Harris)表示：「川普長期以來一直主張以股市作為衡量經濟健康狀況的指標，因此這是一個相當大的轉變。」

川普4日向國會發表演說時指出美國公債殖利率下降，但在他重返辦公室的前6周從未提及股市。這與2017年形成鮮明對比，當時川普在國會發表講話，誇口說自當選以來股市已上漲近3兆元。

同時，財政部長貝森特承諾降低美國10年期公債殖利率，這將影響政府和消費者的借貸成本。

此外，該政府透過馬斯克的政府效率部採取的增收關稅和大幅削減開支的措施顯示，政府敏銳地意識到了政府債務不斷增加所帶來的風險，如果不加以控制，可能引發債券市場崩潰。

索羅斯基金管理公司執行長兼投資長費茲派翠克(Dawn Fitzpatrick)在談到史坦普500指數時表示：「在川普第一個任期內，川普對史指非常敏感，這絕對是事實。」

Penn Mutual Asset Management投資組合經理人西波洛尼(George Cipolloni)表示：「政府這樣做有點像是在玩火。」「你不應只為了讓10年期公債殖利率下降而讓經濟陷入衰退。」

川普 殖利率 債券

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