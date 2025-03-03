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關稅破壞力大「美國經濟例外論」頂不住 愈來愈多人看空美元

編譯季晶晶／綜合外電
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「美國經濟例外論」光環褪色，愈來愈多投資人開始看空美元。(路透)
「美國經濟例外論」光環褪色，愈來愈多投資人開始看空美元。(路透)

儘管美元上周因為美國總統川普關稅威脅再獲提振，但有愈來愈多的投資人現在押注美元走貶，因美國經濟已出現降溫跡象，而且市場擔心貿易戰會進一步削弱美元。

資產管理業者Invesco、Columbia Threadneedle，以及避險基金Mount Lucas Management在內的機構都加入了看跌美元的行列。在華爾街，摩根士丹利和法國興業銀行警告客戶，做多美元的交易過於擁擠，可能難以為繼。

在關稅聲明引發的每日波動外，他們認為對美元的看法只會變得悲觀。進口關稅重新推升通膨率並使利率居於高點，不能夠成為美元的支撐，反而讓人擔心，那會破壞經濟。

野村證券跨資產策略董事總經理Charlie McElligott上周撰寫報告說，近期美國經濟數據疲弱，「成長驚嚇」的可能性變高：投資人似乎逐漸理解川普政策的影響，開始考慮經濟成長受到的拖累會比選後最初的論述要嚴重。

BBH策略師上周也有一份報告直指，「如果美國經濟數據再糟上一兩個月，將打擊到美國例外論的講法」，造成美元下行風險。

法國興業銀行駐倫敦外匯策略主管Kit Juckes說，不認為川普能讓美元大幅走高，「因為美元真的很貴。那他會導致美元走低嗎？如果他損害美國經濟的話，絕對會。」

當市場升高對聯準會降息的預期，美元的吸引力就被削弱了。作為全球主要儲備貨幣的美元目前已較川普就職前觸及的大選後高點回落近2%。美國經濟例外論的光環正在消失。

歐洲重新關注防務，最終可能提振該地區貨幣兌美元匯價的表現。歐元周一在亞洲早盤走強，歐洲領導人齊聚一堂討論增加國防開支，以及在美國斡旋下達成停火協議之後要如何確保烏克蘭的安全。波蘭、羅馬尼亞和斯堪地那維亞的貨幣同步走升，市場預期支出增加可能有助該區經濟成長。

Targa 5 Advisors管理合夥人Eli Mizrahi表示：「除地緣政治影響外，透過減少不確定性及增強投資人信心，也能安撫市場。一個強大而持久的烏克蘭安全框架有助於支持歐洲的經濟韌性和長期穩定。」

川普 投資 關稅

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