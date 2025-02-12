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需求增+價格漲 可口可樂上季淨銷售增6%超出預期

財經新聞組／綜合報導

由於全球對其飲料的需求上升，可口可樂上季獲利和收入超出分析師的預期。

這家飲料巨頭第4季股東淨利為22億元，合每股51分，高於去年同期的19.7億元和每股46分。

不計重組費用、加盟經營權再授權收益和其他項目，可口可樂每股獲利為55分，高於預期的每股獲利52分。

淨銷售額成長6%至115.4億元，高於預期的106.8億元。

扣除收購、資產分拆和外幣影響的有機收入本季成長了14%，主要得益於價格上漲。可口可樂的價格本季上漲了9%，其中4%來自於應對惡性通貨膨脹的市場；其餘則來自價格上漲和「優惠組合」，即消費者購買了更昂貴的產品。

雖然可口可樂的大部分有機收入成長來自定價，但與包括競爭對手百事公司在內的許多消費品公司不同，該公司的確看到更高的需求。

可口可樂的單位銷量成長2%，扭轉了上季的下滑趨勢。該指標剔除定價和外幣的影響，以反映需求。該公司將銷售成長歸因於中國、巴西和美國的需求成長。

該公司的碳酸軟性飲料部門銷量本季成長2%。在此期間，零卡可樂的銷量成長了13%。

可口可樂的水、運動、咖啡和茶部門銷量增加2%。包括Smartwater品牌在內的水和茶的需求均有所增加；但運動飲料和咖啡的銷量在本季卻有所下降。

可口可樂的果汁、加值乳製品和植物飲料部門銷售量萎縮1%。該公司表示，歐洲、中東和非洲的下滑抵消了北美的成長。

展望2025年，可口可樂預計有機收入將成長5%至6%。該公司還預計每股可比獲利將成長2%至3%，其中包括來自匯率的6%至7%的阻力以及來自收購、資產分拆和結構變化的輕微阻力。

可口可樂 咖啡 匯率

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