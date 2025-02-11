英特爾股價出現救星 范斯誓言最先進AI晶片要確保美國製造

美國副總統范斯（左二）11日在法國總統馬克宏（右二）主辦的AI峰會上演講，誓言最先進AI晶片要確保在美國製造。(美聯社)

美國副總統范斯 周二（11日）在法國總統馬克宏 主辦的AI 峰會上表示，川普政府將實施政策，確保最先進AI系統和AI晶片 在美製造。他承諾保護美國AI技術免受對手的「竊取和濫用」。此言一出，美國兩家最大半導體代工廠商英特爾（Intel）和格芯（GlobalFoundries）的股價雙雙飆漲。

范斯發表主題演講時說，為維護美國優勢，川普政府將確保最強大的AI系統在美國製造，並使用美國設計和製造的晶片。

他表示，「一些專制政權已竊取和使用AI，來強化其軍事情蒐和監控能力、獲取外國數據並進行宣傳，以破瓌其他國家的安全。本屆政府將阻止這種行為到徹底停止」。

儘管范斯沒有直接提及中國的深度求索（DeepSeek ），但強調要與盟友合作「關閉途徑，不讓對手獲取會威脅到我們所有人的AI能力」。

英特爾和格芯的股價周二在紐約證交所一度應聲大漲11%和7.3%，收盤時漲幅收斂至6%。英特爾和格芯目前並不生產用於資料中心訓練AI系統的最先進半導體。

全球達約90%的最先進晶片，包括手機內主要處理器和AI繪圖處理單元，都由台積電在台灣製造。台積電正在美國亞利桑那州建廠，但那只是其全球產能的一小部分。

美國拒絕在峰會上簽署有關AI的國際聲明，未給供明確理由。該聲明承諾每個簽署國都會「確保AI開放、包容、透明、合乎道德、安全、有保障且值得信賴，同時顧及大家共同遵守的國際框架」。英國也拒簽。

范斯演講時強調，過度監管或過度強調AI安全，可能會在這項技術準備起飛並造福社會之際削弱它。他也批評歐洲政府過度管制美國科技公司，認為可能扼殺AI進步所需的創新。

巴隆周刊（Barron's）解讀范斯似乎暗示，川普政府可能採取與拜登政府不同的做法，允許AI公司和輝達（Nvidia）等AI晶片製造商在國外銷售產品。

他說：「本屆政府將確保美國的AI技術繼續成為全球的黃金標準，我們是其他國家、外國的合作夥伴，當然也是企業的合作夥伴」。

Nvidia股價周二下跌0.6%至132.8美元。