波音公司表示，它需要獲得更多來自印度 的訂單，才會考慮在印度建立最後一條民用飛機裝配線；這可能會給印度政府希望這家美國飛機製造商在印度組裝商用飛機的希望潑上冷水。波音印度和南亞總裁古普特(Salil Gupte)表示：「在任何地區進行最終組裝的商業案例都遠遠超過印度市場。印度目前需要的飛機數量遠遠超過目前購買的數量。」

OpenAI委台積試產自有晶片

OpenAI正在推動開發第一代內部人工智慧(AI)晶片來減少對輝達(Nvidia)晶片供應的依賴。消息人士透露，ChatGPT製造商將在未來幾個月內完成其首款內部晶片的設計，並計劃將其送往台積電進行生產。將第一個設計送入晶片工廠的過程稱為「試產」(taping out)。OpenAI預計將實現其雄心勃勃的目標：在2026年在台積電實現量產。

Rivian開放商用貨車隊銷售

電動車製造商Rivian表示，在結束與股東亞馬遜的獨家協議一年多後，將向美國各種規模的車隊開放其送貨車的銷售。Rivian以其旗艦產品R1S SUV和R1T皮卡而聞名，其商用貨車的需求已超出亞馬遜的範圍，並且一直在用大型車隊進行測試。由於借貸成本居高不下，電動車的廣泛需求已經減弱，因此貨車銷售以及計劃在2026年推出體型更小、更便宜的R2 SUV，對於Rivian的成功至關重要。

凱悅酒店26億元收購Playa

凱悅酒店表示，將以包括債務，淨現金在內約26億元收購Playa Hotels & Resorts，以擴大其在墨西哥和加勒比地區的業務。Playa在墨西哥、多明尼加共和國和牙買加經營度假村。凱悅目前持有Playa 9.4%的流通股；預計交易將於今年稍晚完成。

Spirit Aero預計營收超預期

Spirit AeroSystems預計上季營收將高於預期，得益於其最大客戶波音重啟生產。Spirit AeroSystems第4季交貨量成長約15%，波音公司上月表示，在去年11月罷工活動結束後，該公司在增加飛機產量方面取得了進展；罷工活動導致該公司大部分飛機停產。Spirit預計截至2024年12月31日當季營收為16.6億元，超過分析師平均預期的16.1億元。