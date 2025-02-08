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川普關稅計畫牽動Fed降息 市場憂通膨衝擊美股

財經新聞組／綜合報導
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下周的通膨報告將是美股主要驅動因素。（路透）
下周的通膨報告將是美股主要驅動因素。（路透）

由於投資人擔心川普總統的關稅計畫正在危及華爾街今年降息的希望，對通膨速度的重新審視將在未來一周考驗美國股市。

雖然川普本周對美國最大貿易夥伴徵收關稅的新聞導致美股大幅波動，但史坦普500指數只比歷史高點低1%左右。

人們普遍認為關稅會導致通膨，使得聯準會的處境更加複雜。為了等待數據出現繼續放鬆貨幣政策的明確訊號，聯準會上月暫停降息。

將於12日公布的消費者物價指數(CPI)將提供最新的通膨趨勢數據，這是投資人關注的一個主要問題。本周一項對4000多名交易員的調查顯示，通膨和關稅預計將是今年對股市影響最大的因素。

安聯投資管理公司資深投資策略師雷普利表示：「就其對利率環境的影響而言，通貨膨脹確實是2025年的不確定因素。」「如果通膨上升，聯準會繼續降息的機會就會減少，顯然市場不喜歡這種情況。」

多位華爾街分析師警告，由於季節性因素，1月傳統上是預測CPI最困難的時期，因此也增加了數據公布後市場波動的可能性。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我們當然不希望CPI再次升溫。」「這將引發人們擔憂，即聯邦基金利率將維持在當前水平的時間將比目前預期的要長。」

LSEG數據顯示，市場預計聯準會在3月下次會議繼續維持利率不變的可能性超過80%，而預計今年聯準會將降息兩次左右。

摩根史坦利團隊指出，關稅不確定性增加了降息的障礙。本周投資人就面對不斷變化的關稅背景：川普對加拿大和墨西哥進口產品徵收關稅，隨後又延後一個月，同時對中國產品徵收10%的關稅。

未來一周，企業財報也將成為焦點，可口可樂、思科和麥當勞都將公布業績。

LSEG IBES的數據顯示，史指成分股已有超過一半公司公布了第4季業績，預計較上年同期成長12.7%，高於1月初預計的9.6%。

Ameriprise Financial首席市場策略師沙格林賓(Anthony Saglimbene)表示，即使關稅方面存在不確定性，但總體而言，財報季對股市來說是一個積極因素。

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