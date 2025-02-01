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半導體股焦點 英特爾財報優於預期 但展望不如預期

記者周克威／台北即時報導
Intel（英特爾）公布最新一季財報。（路透）
Intel（英特爾）公布最新一季財報。（路透）

Intel（英特爾）公布最新一季財報，台灣大型法人表示，儘管去年第4季營收、毛利率及EPS表現皆優於公司及市場預期，包括營收為143億美元、年減7%，位於公司預期133~143億元的上緣，優於市場預期的138.2億元。

NON-GAAP每股獲利（EPS）為0.13美元、年減76%，優於公司預期的0.12美元，優於市場預期的0.123美元，但營收為連續第三個季度下降，加上公司表示在第1季展望上，由於受到宏觀不確定性、庫存消化及競爭動態而加劇等影響，反映了季節性疲軟。公司預期營收為117~127億美元，而市場預期為128. 5億元，EPS約0美元，而市場預期為0.08美元，預期剔除部分項目後的利潤將達盈虧平衡，公司整體展望表現不如市場預期。

台灣法人機構表示，觀察Intel此次法說會焦點，此為Intel在宣布季辛格離職後公布的第一份業績報告。Intel在去年第4季任命David Zinsner及Michelle Johnston Holthaus為臨時聯席CEO。其正在採取行動，以提高Intel競爭地位，並表示由於部分客戶在第4季削減需求，試圖避免可能的關稅，將導致今年第1季業績下滑幅度更大。

Intel去年宣布的改善公司發展的成本削減計畫正在產生影響，在企業內部培育高效文化，並努力提升投資回報率及獲利能力。今年第1季展望反映了季節性疲軟，為受到宏觀不確定性、庫存消化及競爭動態而加劇，公司將高度重視執行，以鞏固進步。

Intel與AMD共同創建的x86生態系統顧問小組正積極推動關鍵架構功能，以實現跨平台相容性、簡化軟體開發並支援開發人員的需求。

Intel預計到今年底將出貨超過1億台AI PC，正與200多家ISV就400多項功能展開合作，以在Intel晶片上優化其軟體。預計隨著下半年推出基於Intel18A技術的主導產品Pather Lake，客戶road map將進一步增強。

Intel與Dell合作開發Dell PowerEdge XE7740伺服器，採用Intel Xeon 6的高效能核心及8個雙寬加速器，包含Gaudi 3 AI加速器。Intel在其Intel Xeon 6資料中心處理器中展示其MRDIMM記憶體技術，為迄今為止最快的記憶體系統，實現通常需要多帶技術才能達到的頻寬顯著提升。

Intel在去年12月為外部客戶完成了基於Intel 16A的設計完整流片，並計劃於今年在Intel愛爾蘭工廠進行批量生產。位於亞利桑納州的Fab 52工廠正在安裝製程工具，以支援今年Intel 18A的產能提升。Intel與美國商務部簽署最終協議，根據美國晶片與科學法案，將向Intel提供高達78.6億美元的直接資助，Intel已於去年第4季獲得11億美元、25年1月獲得11億美元。

晶片 AI 亞利桑納州

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