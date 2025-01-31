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特斯拉計畫6月在美推自駕計程車服務 看好電動車銷量回升

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車業務，並預期今年電動車銷售回升。（美聯社）
特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車業務，並預期今年電動車銷售回升。（美聯社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車（robotaxi）業務，並預期今年電動車銷售回升，帶動特斯拉股價在29日盤後大漲4%。

執行長馬斯克在美股29日盤後表示，特斯拉在車輛自駕和新車款計畫取得進展；該公司在財報中也預測「2025年重返成長」。馬斯克描繪了一個以自駕車、人形機器人和AI為核心的未來，但他迴避討論上季實際銷售和獲利不如預期的情況。

回顧去年第4季業績表現，特斯拉經調整後的每股盈餘73美分，低於分析師預估的75美分；整體淨利年減71%，部分是與前年同期獲得一筆龐大的稅項利益有關；上季整體營收成長2%至257億美元，但汽車業務營收下滑。

特斯拉並宣布，計劃6月在德州奧斯汀推出自駕車叫車服務，年底前會在美國其他城市推出。馬斯克在分析師會議上表示：「這並非是遙不可及的幻想」，「距離現在只有五個月的時間。」

特斯拉還表示，銷售更多平價車款的計畫仍在進行中，預定今年上半年展開生產。雙門的自駕車款Cybercab也為2026年推出做準備。

特斯拉對於重要問題仍未提供具體細節，例如更平價車款的推出時程或對銷售的具體預測。馬斯克在會議上花費多數時間談論特斯拉的人形機器人「Optimus」，而對於製造成本上升和特斯拉電動車在2024年全球交車量下滑1%，是十多年來首見年度下滑的影響則輕描淡寫。

馬斯克說：「我們正在建立生產線，並為我認為將是宏大的2026年和好到不可思議的2027年和2028年鋪路。」

另外，特斯拉財務長財務長塔尼亞表示，上季淨利從比特幣獲得6億美元按市值計價的獲益，原因是對公司持有的數位資產採用新的會計規定。

特斯拉股價在29日收盤後大漲逾4%，自上次公布財報以來，股價累計大漲超過80%，顯示投資人對特斯拉財務表現的關注減少，而是把特斯拉視為投資馬斯克願景的標的。

特斯拉 自駕車 馬斯克

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