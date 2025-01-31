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金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

美股最錢線／關稅成電話會議關鍵字

財經新聞組／綜合報導

雖然還為時過早，但企業高層在這個財報季似乎都有一個明顯的流行詞：關稅

關稅在史坦普500指數成分股和歐洲斯托克600指數成分股的財報中至少出現140次。而到目前為止只有超過15%的公司提交財報；也就代表了如果這種趨勢繼續下去，提及率可能會接近2018年美國總統川普任職期間的水平。

雖然川普自去年11月贏得大選以來就明確表示將徵收全面關稅，但他對具體細節含糊其辭，這使得企業高管在制訂年度計劃時陷入困境。

特斯拉財務長塔內賈(Vaibhav Taneja)在本周財報電話會議上表示：「徵收關稅是非常有可能的，任何互惠行為都會對我們的業務和盈利能力產生影響。」並補充說：「我們已嘗試在每個市場實現供應鏈本地化，但我們的所有業務仍然非常依賴來自世界各地的零件。」

花旗集團策略師估計，全球關稅從目前的2.5%普遍調高5個百分點，將對史指成分股的獲利增幅造成中個位數的衝擊；不過部分衝擊將被潛在的減稅措施所抵消。

醫療設備製造商Intuitive Surgical Inc.部分製造業務依賴墨西哥，該公司高管表示，關稅的潛在影響可能「重大」。J.B. Hunt Transport Services Inc.表示，大多數客戶都採取「觀望態度」，以了解潛在的關稅將如何影響未來的購買和商業決策。而主食零售商好市多則暗示將提前購買庫存。

Simplify Asset Management首席投資策略師格林(Michael Green)表示，企業「正試圖趕在預期的關稅之前採取行動，因此第4季的進口和庫存增加激增」。

美國商銀策略師在最近的研究報告中表示，不確定性最初可能對獲利產生積極影響，因為它可能刺激企業囤積商品。報告還指出，由於企業在2018年已經減少了對中國的曝險，因此這次它們對關稅做好了更充分的準備。（財經新聞組）

關稅 川普 好市多

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