投資人鬆口氣…美股創近40年總統就職首周最佳表現 下周2重頭戲登場

川普上任後對關稅政策立場似乎有所軟化，讓不少投資人鬆一口氣。（路透）

美國股市本周創下1985年以來美國總統就職首周最佳表現，投資 人接著將目光轉向下周登場的超級財報周以及聯準會（Fed）釋出的利率動向。

史坦普500指數周五雖自歷史高點回落0.3%，但周線仍上漲1.7%。道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲2.2%和1.7%。

全球股市本周也同步走高，從陸港到歐洲股市無所不漲，Vanguard 全世界股票ETF連續九個交易日上漲，創下自2008年開始交易以來最長連漲紀錄。

受到德州儀器（Texas Instrument）業績展望不佳而大跌7%影響，費城半導體指數周五下跌1.9%，台積電 ADR跌1.2%。但一周下來，台積電漲幅仍高達4.9%。

川普上任後對關稅政策立場似乎有所軟化，讓不少投資人鬆一口氣。AXA投資管理公司投資總監伊戈（Chris Iggo）說：「雖然還言之過早，但川普總統的言論或作為尚未在金融市場造成負面反應。」

下周科技巨人財報陸續登場，對於目前市場風險偏好模式將是一大考驗。投資人急於想知道，人工智慧（AI）需求是否能符合市場的高度期待。

Netflix本周財報亮眼，投資人對接下來登場的「科技七雄」財報更有信心，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Meta 和特斯拉（Tesla）下周四起陸續公布財報。投資人寄望這些科技巨人能為美股帶來新一波動能。

聯準會（Fed）將於美東時間周三（29日）下午公布決策，預料將按兵不動，將基準利率維持在4.25%至4.5%之間。聯邦資金期貨價格反映市場預料今年12月前還會大約降息 40個基點，相當於接近兩次降息。

Edward Jones 資深投資策略師策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）指出，投資人關注「Fed需要何種條件才會開始討論繼續降息的可能性」。

他指出，鑒於最近經濟數據顯示經濟景氣依然強勁，「市場普遍預期Fed在看到更放心的通膨數據之前，並不急於繼續降息」。